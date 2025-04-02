Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о новых обязанностях интернет-провайдеров - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/gosduma-2008790959.html
В Госдуме рассказали о новых обязанностях интернет-провайдеров
В Госдуме рассказали о новых обязанностях интернет-провайдеров - РИА Новости, 02.04.2025
В Госдуме рассказали о новых обязанностях интернет-провайдеров
Интернет-провайдеры в России с 6 апреля будут обязаны предоставлять управляющим компаниям многоквартирных домов информацию об оборудовании, установленном в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T03:09:00+03:00
2025-04-02T03:09:00+03:00
россия
александр якубовский
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245577_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60b2744802dc224b38c4c378a30f67a0.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Интернет-провайдеры в России с 6 апреля будут обязаны предоставлять управляющим компаниям многоквартирных домов информацию об оборудовании, установленном в местах общего пользования, чтобы избежать демонтажа сетей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "С 6 апреля 2025 года все оборудование, установленное провайдерами в местах общего пользования в многоквартирных домах, должно иметь информацию о том, чье это оборудование. И в случае отсутствия такой информации, если и когда управляющая компания обнаружит такое оборудование, она должна найти собственника и разослать запросы различным операторам. Если никто не отреагирует на этот запрос, если собственник сетей и оборудования не найден, УК может демонтировать это оборудование и сети", - рассказал Якубовский. Парламентарий добавил, что эта норма позволит избиваться от "хаотично разбросанных проводов, висящих со стен и потолков". Кроме того, в случае, если провайдеру откажут в доступе в дом для наведения порядка, он сможет зафиксировать данный факт. По словам Якубовского, это является гарантией того, что УК не смогут безнаказанно повредить сети провайдеров. "Мы внимательно мониторим ситуацию на этом рынке услуг, фиксируем нарушения, в том числе, когда операторов не допускают в дома. На мой взгляд, нам необходимо ужесточать административную ответственность, вводя очень серьезные штрафы для УК за это нарушение", - заключил депутат.
https://ria.ru/20240201/roskomnadzor-1924793671.html
https://ria.ru/20250326/mintsifry-2007573340.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245577_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9f36005683c4bd90be33e8d0b7353844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр якубовский, госдума рф, общество
Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали о новых обязанностях интернет-провайдеров

Депутат Якубовский: провайдеры будут обязаны сообщать УК об оборудовании в домах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСерверное оборудование
Серверное оборудование - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Серверное оборудование . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Интернет-провайдеры в России с 6 апреля будут обязаны предоставлять управляющим компаниям многоквартирных домов информацию об оборудовании, установленном в местах общего пользования, чтобы избежать демонтажа сетей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С 6 апреля 2025 года все оборудование, установленное провайдерами в местах общего пользования в многоквартирных домах, должно иметь информацию о том, чье это оборудование. И в случае отсутствия такой информации, если и когда управляющая компания обнаружит такое оборудование, она должна найти собственника и разослать запросы различным операторам. Если никто не отреагирует на этот запрос, если собственник сетей и оборудования не найден, УК может демонтировать это оборудование и сети", - рассказал Якубовский.
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Провайдеры должны держать связь с РКН для защиты Рунета, заявило ведомство
1 февраля 2024, 13:40
Парламентарий добавил, что эта норма позволит избиваться от "хаотично разбросанных проводов, висящих со стен и потолков". Кроме того, в случае, если провайдеру откажут в доступе в дом для наведения порядка, он сможет зафиксировать данный факт. По словам Якубовского, это является гарантией того, что УК не смогут безнаказанно повредить сети провайдеров.
"Мы внимательно мониторим ситуацию на этом рынке услуг, фиксируем нарушения, в том числе, когда операторов не допускают в дома. На мой взгляд, нам необходимо ужесточать административную ответственность, вводя очень серьезные штрафы для УК за это нарушение", - заключил депутат.
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Минцифры готовит поправки к закону о доступе провайдеров в жилые дома
26 марта, 21:34
 
РоссияАлександр ЯкубовскийГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала