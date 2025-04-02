https://ria.ru/20250402/gosduma-2008790959.html

В Госдуме рассказали о новых обязанностях интернет-провайдеров

В Госдуме рассказали о новых обязанностях интернет-провайдеров - РИА Новости, 02.04.2025

В Госдуме рассказали о новых обязанностях интернет-провайдеров

Интернет-провайдеры в России с 6 апреля будут обязаны предоставлять управляющим компаниям многоквартирных домов информацию об оборудовании, установленном в... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T03:09:00+03:00

2025-04-02T03:09:00+03:00

2025-04-02T03:09:00+03:00

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александр якубовский

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Интернет-провайдеры в России с 6 апреля будут обязаны предоставлять управляющим компаниям многоквартирных домов информацию об оборудовании, установленном в местах общего пользования, чтобы избежать демонтажа сетей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "С 6 апреля 2025 года все оборудование, установленное провайдерами в местах общего пользования в многоквартирных домах, должно иметь информацию о том, чье это оборудование. И в случае отсутствия такой информации, если и когда управляющая компания обнаружит такое оборудование, она должна найти собственника и разослать запросы различным операторам. Если никто не отреагирует на этот запрос, если собственник сетей и оборудования не найден, УК может демонтировать это оборудование и сети", - рассказал Якубовский. Парламентарий добавил, что эта норма позволит избиваться от "хаотично разбросанных проводов, висящих со стен и потолков". Кроме того, в случае, если провайдеру откажут в доступе в дом для наведения порядка, он сможет зафиксировать данный факт. По словам Якубовского, это является гарантией того, что УК не смогут безнаказанно повредить сети провайдеров. "Мы внимательно мониторим ситуацию на этом рынке услуг, фиксируем нарушения, в том числе, когда операторов не допускают в дома. На мой взгляд, нам необходимо ужесточать административную ответственность, вводя очень серьезные штрафы для УК за это нарушение", - заключил депутат.

https://ria.ru/20240201/roskomnadzor-1924793671.html

https://ria.ru/20250326/mintsifry-2007573340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, александр якубовский, госдума рф, общество