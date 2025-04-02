https://ria.ru/20250402/gorlovka-2008981191.html

Житель Горловки пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

Житель Горловки пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 02.04.2025

Житель Горловки пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

Мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T20:25:00+03:00

2025-04-02T20:25:00+03:00

2025-04-02T20:25:00+03:00

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате детонации украинской противопехотной мины нажимного действия ПФМ "Лепесток" в посёлке Широкая Балка ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия