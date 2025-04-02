https://ria.ru/20250402/gorlovka-2008981191.html
Житель Горловки пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
Житель Горловки пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 02.04.2025
Житель Горловки пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
Мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T20:25:00+03:00
2025-04-02T20:25:00+03:00
2025-04-02T20:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
россия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:169:3116:1921_1920x0_80_0_0_aed5f4473e4714adc753a2bbc4418260.jpg
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате детонации украинской противопехотной мины нажимного действия ПФМ "Лепесток" в посёлке Широкая Балка ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d7ee297473cc428a8c49dcf9a7e8994.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Горловки пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
Мирный житель ранен при подрыве на мине "Лепесток" в Горловке в ДНР