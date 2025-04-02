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Житель Горловки пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 02.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/gorlovka-2008981191.html
Житель Горловки пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
Житель Горловки пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 02.04.2025
Житель Горловки пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
Мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T20:25:00+03:00
2025-04-02T20:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате детонации украинской противопехотной мины нажимного действия ПФМ "Лепесток" в посёлке Широкая Балка ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Горловки пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

Мирный житель ранен при подрыве на мине "Лепесток" в Горловке в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате детонации украинской противопехотной мины нажимного действия ПФМ "Лепесток" в посёлке Широкая Балка ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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