https://ria.ru/20250402/gorlovka-2008949365.html

Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку увеличилось до трех

Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку увеличилось до трех - РИА Новости, 02.04.2025

Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку увеличилось до трех

Число пострадавших в результате вооруженной агрессии украинских войск по Горловке в ДНР увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:39:00+03:00

2025-04-02T17:39:00+03:00

2025-04-02T17:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате вооруженной агрессии украинских войск по Горловке в ДНР увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее мэр сообщал, что два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ по Горловке. "Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до трёх", - сообщил Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250323/udar-2006807884.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол