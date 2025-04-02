https://ria.ru/20250402/gorlovka-2008949365.html
Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку увеличилось до трех
Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку увеличилось до трех - РИА Новости, 02.04.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку увеличилось до трех
Число пострадавших в результате вооруженной агрессии украинских войск по Горловке в ДНР увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:39:00+03:00
2025-04-02T17:39:00+03:00
2025-04-02T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате вооруженной агрессии украинских войск по Горловке в ДНР увеличилось до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее мэр сообщал, что два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ по Горловке. "Количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до трёх", - сообщил Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250323/udar-2006807884.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Число пострадавших при атаке БПЛА на Горловку увеличилось до трех
Мэр Приходько: число пострадавших при атаке ВСУ на Горловку увеличилось до трех