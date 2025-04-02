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Украинский дрон атаковал центр Горловки, есть пострадавшие
Украинский дрон атаковал центр Горловки, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.04.2025
Украинский дрон атаковал центр Горловки, есть пострадавшие
Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:24:00+03:00
2025-04-02T13:24:00+03:00
2025-04-02T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько.По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 12.25 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки."Вследствие удара дрона вооруженных формирований Украины по улице Минина и Пожарского ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский дрон атаковал центр Горловки, есть пострадавшие
Мэр Приходько: при ударе дрона ВСУ по центру Горловки пострадали два человека