https://ria.ru/20250402/gorlovka-2008871649.html

Украинский дрон атаковал центр Горловки, есть пострадавшие

Украинский дрон атаковал центр Горловки, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.04.2025

Украинский дрон атаковал центр Горловки, есть пострадавшие

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:24:00+03:00

2025-04-02T13:24:00+03:00

2025-04-02T13:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника украинских войск по центру Горловки в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько.По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 12.25 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки."Вследствие удара дрона вооруженных формирований Украины по улице Минина и Пожарского ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия