https://ria.ru/20250402/glava-2008966749.html

Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку

Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку - РИА Новости, 02.04.2025

Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку

Глава приграничного с Украиной Кореневского района Курской области Марина Дегтярева досрочно сложила полномочия 2 апреля, говорится в решении представительного... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:34:00+03:00

2025-04-02T18:34:00+03:00

2025-04-02T18:43:00+03:00

политика

курская область

марина дегтярева

алексей смирнов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008969108_0:0:837:471_1920x0_80_0_0_733e32bbe3afc20097c1a9cbb3e603bb.jpg

КУРСК, 2 апр – РИА Новости. Глава приграничного с Украиной Кореневского района Курской области Марина Дегтярева досрочно сложила полномочия 2 апреля, говорится в решении представительного собрания, размещенном на сайте районной администрации. "Рассмотрев заявление главы Кореневского района Курской области Дегтяревой Марины Вячеславовны об отставке по собственному желанию, представительное собрание Кореневского района Курской области решило… Принять отставку по собственному желанию… Прекратить досрочно полномочия... 2 апреля 2025 года", - говорится в сообщении. В документе указано, что исполняющим обязанности главы Кореневского района Курской области с 3 апреля станет Владимир Жилинков, который ранее исполнял обязанности заместителя главы администрации района. Отдельным решением представительное собрание назначило конкурс по отбору кандидатур на должность главы района. Документы будут принимать с 5 апреля по 9 мая включительно. Итоговое заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кореневского района состоится 12 мая. В ноябре 2024 года жители Кореневского района рассказали РИА Новости, что на встрече с гражданами экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов предлагал Дегтяревой добровольно покинуть пост главы района. Однако спустя несколько дней руководитель аппарата представительного собрания района Светлана Громакова сообщила агентству, что заявления на увольнение Дегтяревой депутатам не поступали.

https://ria.ru/20250128/musyal-1995883584.html

https://ria.ru/20241120/otstavka-1984912535.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, курская область, марина дегтярева, алексей смирнов (политик)