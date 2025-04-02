Рейтинг@Mail.ru
Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 02.04.2025 (обновлено: 18:43 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/glava-2008966749.html
Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку
Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку - РИА Новости, 02.04.2025
Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку
Глава приграничного с Украиной Кореневского района Курской области Марина Дегтярева досрочно сложила полномочия 2 апреля, говорится в решении представительного... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:34:00+03:00
2025-04-02T18:43:00+03:00
политика
курская область
марина дегтярева
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008969108_0:0:837:471_1920x0_80_0_0_733e32bbe3afc20097c1a9cbb3e603bb.jpg
КУРСК, 2 апр – РИА Новости. Глава приграничного с Украиной Кореневского района Курской области Марина Дегтярева досрочно сложила полномочия 2 апреля, говорится в решении представительного собрания, размещенном на сайте районной администрации. "Рассмотрев заявление главы Кореневского района Курской области Дегтяревой Марины Вячеславовны об отставке по собственному желанию, представительное собрание Кореневского района Курской области решило… Принять отставку по собственному желанию… Прекратить досрочно полномочия... 2 апреля 2025 года", - говорится в сообщении. В документе указано, что исполняющим обязанности главы Кореневского района Курской области с 3 апреля станет Владимир Жилинков, который ранее исполнял обязанности заместителя главы администрации района. Отдельным решением представительное собрание назначило конкурс по отбору кандидатур на должность главы района. Документы будут принимать с 5 апреля по 9 мая включительно. Итоговое заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кореневского района состоится 12 мая. В ноябре 2024 года жители Кореневского района рассказали РИА Новости, что на встрече с гражданами экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов предлагал Дегтяревой добровольно покинуть пост главы района. Однако спустя несколько дней руководитель аппарата представительного собрания района Светлана Громакова сообщила агентству, что заявления на увольнение Дегтяревой депутатам не поступали.
https://ria.ru/20250128/musyal-1995883584.html
https://ria.ru/20241120/otstavka-1984912535.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008969108_51:0:792:556_1920x0_80_0_0_433d45770244294b1e05e864e4572e62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, курская область, марина дегтярева, алексей смирнов (политик)
Политика, Курская область, Марина Дегтярева, Алексей Смирнов (политик)
Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку

Глава Кореневского района Курской области Дегтярева досрочно сложила полномочия

© Фото : Марина Дегтярева/ВКонтактеМарина Дегтярева
Марина Дегтярева - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Марина Дегтярева/ВКонтакте
Марина Дегтярева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 2 апр – РИА Новости. Глава приграничного с Украиной Кореневского района Курской области Марина Дегтярева досрочно сложила полномочия 2 апреля, говорится в решении представительного собрания, размещенном на сайте районной администрации.
"Рассмотрев заявление главы Кореневского района Курской области Дегтяревой Марины Вячеславовны об отставке по собственному желанию, представительное собрание Кореневского района Курской области решило… Принять отставку по собственному желанию… Прекратить досрочно полномочия... 2 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
Ирина Мусьял - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Курская чиновница покинула пост после критики со стороны Хинштейна
28 января, 13:03
В документе указано, что исполняющим обязанности главы Кореневского района Курской области с 3 апреля станет Владимир Жилинков, который ранее исполнял обязанности заместителя главы администрации района.
Отдельным решением представительное собрание назначило конкурс по отбору кандидатур на должность главы района. Документы будут принимать с 5 апреля по 9 мая включительно. Итоговое заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кореневского района состоится 12 мая.
В ноябре 2024 года жители Кореневского района рассказали РИА Новости, что на встрече с гражданами экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов предлагал Дегтяревой добровольно покинуть пост главы района. Однако спустя несколько дней руководитель аппарата представительного собрания района Светлана Громакова сообщила агентству, что заявления на увольнение Дегтяревой депутатам не поступали.
Александр Богачёв - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Глава Суджанского района Курской области ушел в отставку
20 ноября 2024, 21:26
 
ПолитикаКурская областьМарина ДегтяреваАлексей Смирнов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала