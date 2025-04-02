Глава Кореневского района Курской области ушла в отставку
Глава Кореневского района Курской области Дегтярева досрочно сложила полномочия
Марина Дегтярева. Архивное фото
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КУРСК, 2 апр – РИА Новости. Глава приграничного с Украиной Кореневского района Курской области Марина Дегтярева досрочно сложила полномочия 2 апреля, говорится в решении представительного собрания, размещенном на сайте районной администрации.
"Рассмотрев заявление главы Кореневского района Курской области Дегтяревой Марины Вячеславовны об отставке по собственному желанию, представительное собрание Кореневского района Курской области решило… Принять отставку по собственному желанию… Прекратить досрочно полномочия... 2 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
В документе указано, что исполняющим обязанности главы Кореневского района Курской области с 3 апреля станет Владимир Жилинков, который ранее исполнял обязанности заместителя главы администрации района.
Отдельным решением представительное собрание назначило конкурс по отбору кандидатур на должность главы района. Документы будут принимать с 5 апреля по 9 мая включительно. Итоговое заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кореневского района состоится 12 мая.
В ноябре 2024 года жители Кореневского района рассказали РИА Новости, что на встрече с гражданами экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов предлагал Дегтяревой добровольно покинуть пост главы района. Однако спустя несколько дней руководитель аппарата представительного собрания района Светлана Громакова сообщила агентству, что заявления на увольнение Дегтяревой депутатам не поступали.
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