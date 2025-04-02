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В Германии перекрыли автобан из-за сбежавшей свиньи
В Германии перекрыли автобан из-за сбежавшей свиньи - РИА Новости, 02.04.2025
В Германии перекрыли автобан из-за сбежавшей свиньи
В Германии ненадолго перекрыли трассу А63 из-за сбежавшей свиньи, которую заметили проезжавшие водители, сообщило издание Bild. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T20:42:00+03:00
2025-04-02T20:42:00+03:00
2025-04-02T20:42:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Германии ненадолго перекрыли трассу А63 из-за сбежавшей свиньи, которую заметили проезжавшие водители, сообщило издание Bild. "Из-за сбежавшей свиньи во вторник пришлось полностью перекрыть автобан A63 между съездами Виннвайлер и Гёльхайм", - пишет Bild. Полицию вызвал водитель, который заметил метавшееся животное у ограждения, защищающего трассу от диких животных. Ему пришлось убеждать полицию, что это не первоапрельский розыгрыш. Выехавшие на место полицейские действительно обнаружили бело-розовую пятнистую свинью. Для ее отлова были привлечены сотрудники организации по охране животных, а также была перекрыта трасса. После поимки свиньи начались поиски ее хозяина. В итоге выяснилось, что свинья сбежала из фургона для перевозки лошадей еще 28 марта.
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германия, в мире
В Германии перекрыли автобан из-за сбежавшей свиньи
Bild: В Германии полностью перекрыли автобан A63 из-за сбежавшей свиньи
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
В Германии ненадолго перекрыли трассу А63 из-за сбежавшей свиньи, которую заметили проезжавшие водители, сообщило издание Bild
.
"Из-за сбежавшей свиньи во вторник пришлось полностью перекрыть автобан A63 между съездами Виннвайлер и Гёльхайм", - пишет Bild.
Полицию вызвал водитель, который заметил метавшееся животное у ограждения, защищающего трассу от диких животных. Ему пришлось убеждать полицию, что это не первоапрельский розыгрыш.
Выехавшие на место полицейские действительно обнаружили бело-розовую пятнистую свинью. Для ее отлова были привлечены сотрудники организации по охране животных, а также была перекрыта трасса.
После поимки свиньи начались поиски ее хозяина. В итоге выяснилось, что свинья сбежала из фургона для перевозки лошадей еще 28 марта.