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Рютте отказался комментировать учения России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2025
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17:47 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/gensek-2008952743.html
Рютте отказался комментировать учения России и Белоруссии
Рютте отказался комментировать учения России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2025
Рютте отказался комментировать учения России и Белоруссии
Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать учения РФ и Белоруссии "Запад-2025", отметив, что они проходят "регулярно". РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:47:00+03:00
2025-04-02T17:47:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать учения РФ и Белоруссии "Запад-2025", отметив, что они проходят "регулярно". "У меня нет информации, которой я мог бы поделиться. Мы знаем, что эти учения проходят регулярно… но какой-то конкретной информации, которой я мог бы поделиться, у меня нет", - заявил он на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока, которое состоятся в Брюсселе 3-4 апреля. Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025 " пройдут на территории Белоруссии в середине сентября.
https://ria.ru/20250402/nato-2008952198.html
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в мире, белоруссия, россия, брюссель, марк рютте, нато
В мире, Белоруссия, Россия, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
Рютте отказался комментировать учения России и Белоруссии

Генсек НАТО Рютте не стал комментировать учения России и Белоруссии Запад-2025

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать учения РФ и Белоруссии "Запад-2025", отметив, что они проходят "регулярно".
"У меня нет информации, которой я мог бы поделиться. Мы знаем, что эти учения проходят регулярно… но какой-то конкретной информации, которой я мог бы поделиться, у меня нет", - заявил он на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока, которое состоятся в Брюсселе 3-4 апреля.
Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025 " пройдут на территории Белоруссии в середине сентября.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Генсек НАТО не стал комментировать торговые войны между США и ЕС
Вчера, 17:46
 
В миреБелоруссияРоссияБрюссельМарк РюттеНАТО
 
 
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