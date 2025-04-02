https://ria.ru/20250402/gensek-2008952743.html

Рютте отказался комментировать учения России и Белоруссии

Рютте отказался комментировать учения России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2025

Рютте отказался комментировать учения России и Белоруссии

Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать учения РФ и Белоруссии "Запад-2025", отметив, что они проходят "регулярно". РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:47:00+03:00

2025-04-02T17:47:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать учения РФ и Белоруссии "Запад-2025", отметив, что они проходят "регулярно". "У меня нет информации, которой я мог бы поделиться. Мы знаем, что эти учения проходят регулярно… но какой-то конкретной информации, которой я мог бы поделиться, у меня нет", - заявил он на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока, которое состоятся в Брюсселе 3-4 апреля. Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025 " пройдут на территории Белоруссии в середине сентября.

https://ria.ru/20250402/nato-2008952198.html

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