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Генсек НАТО оценил стремление ЕС наращивать оборонные расходы - РИА Новости, 02.04.2025
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17:45 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/gensek-2008951852.html
Генсек НАТО оценил стремление ЕС наращивать оборонные расходы
Генсек НАТО оценил стремление ЕС наращивать оборонные расходы - РИА Новости, 02.04.2025
Генсек НАТО оценил стремление ЕС наращивать оборонные расходы
Генсек НАТО Марк Рютте считает позитивным стремление Евросоюза наращивать оборонные расходы, чтобы иметь возможность самостоятельно обеспечивать свою... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:45:00+03:00
2025-04-02T17:45:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте считает позитивным стремление Евросоюза наращивать оборонные расходы, чтобы иметь возможность самостоятельно обеспечивать свою безопасность к 2030 году. "Мы должны обеспечить способность оборонять НАТО не только сейчас, но и через пять лет. Это означает наращивание производства, наращивание расходов… Я считаю, что это позитивно", - сказал Рютте на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250402/europe-2008898319.html
https://ria.ru/20250313/oborona-2004598647.html
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в мире, россия, москва, украина, марк рютте, нато, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Москва, Украина, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия
Генсек НАТО оценил стремление ЕС наращивать оборонные расходы

Генсек НАТО Рютте считает позитивным стремление ЕС наращивать оборонные расходы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте считает позитивным стремление Евросоюза наращивать оборонные расходы, чтобы иметь возможность самостоятельно обеспечивать свою безопасность к 2030 году.
"Мы должны обеспечить способность оборонять НАТО не только сейчас, но и через пять лет. Это означает наращивание производства, наращивание расходов… Я считаю, что это позитивно", - сказал Рютте на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"Осталась одна": на Западе сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 14:37
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС.
Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Россия досрочно выиграла войну. Европа оказалась безоружна
13 марта, 08:00
 
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