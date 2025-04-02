https://ria.ru/20250402/gensek-2008855625.html

Россия пригласила генсека Компартии Вьетнама в Москву на 9 мая

Россия пригласила генсека Компартии Вьетнама в Москву на 9 мая - РИА Новости, 02.04.2025

Россия пригласила генсека Компартии Вьетнама в Москву на 9 мая

Россия пригласила генсекретаря компартии Вьетнама То Лама на празднования Дня Победы в мае в Москве и будет рада его там видеть, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:27:00+03:00

2025-04-02T12:27:00+03:00

2025-04-02T12:59:00+03:00

россия

вьетнам

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

сергей лавров

владимир путин

то лам

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия пригласила генсекретаря компартии Вьетнама То Лама на празднования Дня Победы в мае в Москве и будет рада его там видеть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама товарищ То Лам приглашен на празднование Дня Победы. Будем очень рады видеть вьетнамского руководителя на этих мероприятиях", - сказал Лавров в начале переговоров с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном в Москве.Российский министр также отметил, что Вьетнам и Россия работают над реализацией договоренностей, достигнутых во время визита президента РФ Владимира Путина в эту страну в 2024 году.В свою очередь, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что обсудит с Сергеем Лавровым подготовку визита генерального секретаря ЦК вьетнамской компартии в Россию."Особенной целью нашего визита является подготовка официального визита генерального секретаря То Лама в Россию по приглашению президента Владимира Путина, и также приезд и его участие в (мероприятиях, посвящённых - ред.) 80-й годовщине (победы - ред.) в Великой Отечественной войне", - сказал он.

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россия

вьетнам

москва

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россия, вьетнам, москва, сергей лавров, владимир путин, то лам