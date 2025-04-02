Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов об иноагентах
Здание Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении пакет законопроектов об иноагентах.
Нижняя палата парламента поддержала несколько инициатив:
- признавать иноагентами тех, кто содействует в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, как, например, Международный уголовный суд;
- также ими станут те, кто помогает иностранным госорганам в деятельности против безопасности страны и вовлекает граждан в сбор военно-технических сведений;
- ввести судебное разбирательство против иноагентов за противоправные действия против России из-за рубежа без участия подсудимого;
- установить ответственность в пять лет колонии с конфискацией за призывы к санкциям или дискредитацию армии из корыстных побуждений;
- ввести наказание до семи лет за платное содействие международным организациям, в которых Россия не участвует;
- запретить иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций;
- установить запрет на их участие в образовании и просвещении.
Третья норма коснется около 20 составов преступлений:
- публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны;
- распространение фейков о вооруженных силах и их дискредитация;
- уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников;
- реабилитация нацизма.
Кроме того, Госдума приняла документ об ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии.
Как подчеркивал спикер ГД Вячеслав Володин, принятие законопроектов позволит защитить Россию и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств, а также пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны.