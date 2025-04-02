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Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов об иноагентах

Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов об иноагентах - РИА Новости, 02.04.2025

Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов об иноагентах

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении пакет законопроектов об иноагентах. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:32:00+03:00

2025-04-02T13:32:00+03:00

2025-04-02T14:09:00+03:00

вячеслав володин

международный уголовный суд

госдума рф

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении пакет законопроектов об иноагентах.Нижняя палата парламента поддержала несколько инициатив:Третья норма коснется около 20 составов преступлений:Кроме того, Госдума приняла документ об ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года за несообщение о подготовке диверсии.Как подчеркивал спикер ГД Вячеслав Володин, принятие законопроектов позволит защитить Россию и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств, а также пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны.

https://ria.ru/20250305/gosduma-2003084130.html

https://ria.ru/20250301/inoagenty-2002383121.html

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вячеслав володин, международный уголовный суд, госдума рф, россия