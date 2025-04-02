https://ria.ru/20250402/gazon-2008934147.html
Ростовские власти решили бороться с "визуальным шумом" с помощью газона
Ростовские власти решили бороться с "визуальным шумом" с помощью газона - РИА Новости, 02.04.2025
Ростовские власти решили бороться с "визуальным шумом" с помощью газона
Ростовские власти в порядке эксперимента стали применять искусственный газон для борьбы с "визуальным шумом" - несанкционированным размещением листовок и... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:44:00+03:00
2025-04-02T16:44:00+03:00
2025-04-02T17:07:00+03:00
общество
ростов-на-дону
александр скрябин
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008933527_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_93d5d1f5d9126dd6190b5973839c8395.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр – РИА Новости. Ростовские власти в порядке эксперимента стали применять искусственный газон для борьбы с "визуальным шумом" - несанкционированным размещением листовок и рекламных объявлений на опорах уличного освещения, сообщил РИА Новости представитель администрации Ростова-на-Дону. Ранее в местных соцсетях появилась информация, что на Соборной площади – в центре Ростова-на-Дону – якобы по распоряжению властей столбы начали обматывать искусственным газоном для борьбы с расклейщиками объявлений. В администрации города подтвердили РИА Новости, что власти опробуют новые способы борьбы с несанкционированным размещением рекламных объявлений. "Инициатива разработана специалистами администрации Ленинского района в рамках поиска решений по борьбе с несанкционированным размещением листовок и рекламных объявлений на столбах, с так называемым "визуальным шумом". Это связано с поручением главы города Ростова-на-Дону Александра Скрябина по поиску альтернативных решений данной проблемы", - рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы горадминистрации Мария Петрова. По ее словам, применение искусственного газона осуществляется пока что в рамках эксперимента, его масштабирование возможно только после одобрения жителей, а сама установка газона осуществлена за счет внебюджетных средств. В дальнейшем, если такая мера по защите электроопор от несанкционированных объявлений получит одобрение ростовчан, то проект будет продолжен, также за внебюджетные средства, отметила Петрова. В феврале Скрябин сообщал о начале борьбы с несанкционированными рекламными объявлениями. По его словам, хаотичное размещение листовок и большое количество стихийных рекламных объявлений создает неопрятный внешний вид города. При этом ранее используемые властями способы борьбы с этой проблемой не были эффективны. В связи с этим, по словам главы Ростова-на-Дону, "ответственным подразделениям" было поручено проработать альтернативное решение и применить положительный опыт других муниципалитетов страны.
https://ria.ru/20241226/lokomotiv-1991565755.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008933527_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e4c498feed3ca3891828fc3b50a162cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростов-на-дону, александр скрябин, ростовская область
Общество, Ростов-на-Дону, Александр Скрябин, Ростовская область
Ростовские власти решили бороться с "визуальным шумом" с помощью газона
В Ростове-на-Дону обматывают столбы искусственным газоном для борьбы с рекламой
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр – РИА Новости. Ростовские власти в порядке эксперимента стали применять искусственный газон для борьбы с "визуальным шумом" - несанкционированным размещением листовок и рекламных объявлений на опорах уличного освещения, сообщил РИА Новости представитель администрации Ростова-на-Дону.
Ранее в местных соцсетях появилась информация, что на Соборной площади – в центре Ростова-на-Дону – якобы по распоряжению властей столбы начали обматывать искусственным газоном для борьбы с расклейщиками объявлений. В администрации города подтвердили РИА Новости, что власти опробуют новые способы борьбы с несанкционированным размещением рекламных объявлений.
"Инициатива разработана специалистами администрации Ленинского района
в рамках поиска решений по борьбе с несанкционированным размещением листовок и рекламных объявлений на столбах, с так называемым "визуальным шумом". Это связано с поручением главы города Ростова-на-Дону Александра Скрябина
по поиску альтернативных решений данной проблемы", - рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы горадминистрации Мария Петрова.
По ее словам, применение искусственного газона осуществляется пока что в рамках эксперимента, его масштабирование возможно только после одобрения жителей, а сама установка газона осуществлена за счет внебюджетных средств. В дальнейшем, если такая мера по защите электроопор от несанкционированных объявлений получит одобрение ростовчан, то проект будет продолжен, также за внебюджетные средства, отметила Петрова.
В феврале Скрябин сообщал о начале борьбы с несанкционированными рекламными объявлениями. По его словам, хаотичное размещение листовок и большое количество стихийных рекламных объявлений создает неопрятный внешний вид города. При этом ранее используемые властями способы борьбы с этой проблемой не были эффективны. В связи с этим, по словам главы Ростова-на-Дону, "ответственным подразделениям" было поручено проработать альтернативное решение и применить положительный опыт других муниципалитетов страны.