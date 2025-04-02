https://ria.ru/20250402/gazon-2008934147.html

Ростовские власти решили бороться с "визуальным шумом" с помощью газона

Ростовские власти решили бороться с "визуальным шумом" с помощью газона - РИА Новости, 02.04.2025

Ростовские власти решили бороться с "визуальным шумом" с помощью газона

Ростовские власти в порядке эксперимента стали применять искусственный газон для борьбы с "визуальным шумом" - несанкционированным размещением листовок и... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:44:00+03:00

2025-04-02T16:44:00+03:00

2025-04-02T17:07:00+03:00

общество

ростов-на-дону

александр скрябин

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр – РИА Новости. Ростовские власти в порядке эксперимента стали применять искусственный газон для борьбы с "визуальным шумом" - несанкционированным размещением листовок и рекламных объявлений на опорах уличного освещения, сообщил РИА Новости представитель администрации Ростова-на-Дону. Ранее в местных соцсетях появилась информация, что на Соборной площади – в центре Ростова-на-Дону – якобы по распоряжению властей столбы начали обматывать искусственным газоном для борьбы с расклейщиками объявлений. В администрации города подтвердили РИА Новости, что власти опробуют новые способы борьбы с несанкционированным размещением рекламных объявлений. "Инициатива разработана специалистами администрации Ленинского района в рамках поиска решений по борьбе с несанкционированным размещением листовок и рекламных объявлений на столбах, с так называемым "визуальным шумом". Это связано с поручением главы города Ростова-на-Дону Александра Скрябина по поиску альтернативных решений данной проблемы", - рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы горадминистрации Мария Петрова. По ее словам, применение искусственного газона осуществляется пока что в рамках эксперимента, его масштабирование возможно только после одобрения жителей, а сама установка газона осуществлена за счет внебюджетных средств. В дальнейшем, если такая мера по защите электроопор от несанкционированных объявлений получит одобрение ростовчан, то проект будет продолжен, также за внебюджетные средства, отметила Петрова. В феврале Скрябин сообщал о начале борьбы с несанкционированными рекламными объявлениями. По его словам, хаотичное размещение листовок и большое количество стихийных рекламных объявлений создает неопрятный внешний вид города. При этом ранее используемые властями способы борьбы с этой проблемой не были эффективны. В связи с этим, по словам главы Ростова-на-Дону, "ответственным подразделениям" было поручено проработать альтернативное решение и применить положительный опыт других муниципалитетов страны.

https://ria.ru/20241226/lokomotiv-1991565755.html

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ростов-на-дону, александр скрябин, ростовская область