https://ria.ru/20250402/ganchev-2008966908.html

Дрон ВСУ повредил жилые дома в харьковском селе

Дрон ВСУ повредил жилые дома в харьковском селе - РИА Новости, 02.04.2025

Дрон ВСУ повредил жилые дома в харьковском селе

Более восьми домов в селе Новоегоровка в Харьковской области повреждены в результате обстрела ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:35:00+03:00

2025-04-02T18:35:00+03:00

2025-04-02T18:42:00+03:00

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вооруженные силы украины

виталий ганчев

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более восьми домов в селе Новоегоровка в Харьковской области повреждены в результате обстрела ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Боевики киевского режима, используя ударный БПЛА "Вампир", обстреляли населённый пункт Новоегоровка Харьковской области... Повреждены более восьми домовладений", - написал Ганчев. По его словам, пострадавших нет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250402/kiev-2008804230.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, виталий ганчев