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Дрон ВСУ повредил жилые дома в харьковском селе - РИА Новости, 02.04.2025
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18:35 02.04.2025 (обновлено: 18:42 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/ganchev-2008966908.html
Дрон ВСУ повредил жилые дома в харьковском селе
Дрон ВСУ повредил жилые дома в харьковском селе - РИА Новости, 02.04.2025
Дрон ВСУ повредил жилые дома в харьковском селе
Более восьми домов в селе Новоегоровка в Харьковской области повреждены в результате обстрела ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:35:00+03:00
2025-04-02T18:42:00+03:00
в мире
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
виталий ганчев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более восьми домов в селе Новоегоровка в Харьковской области повреждены в результате обстрела ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Боевики киевского режима, используя ударный БПЛА "Вампир", обстреляли населённый пункт Новоегоровка Харьковской области... Повреждены более восьми домовладений", - написал Ганчев. По его словам, пострадавших нет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250402/kiev-2008804230.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, виталий ганчев
В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев
Дрон ВСУ повредил жилые дома в харьковском селе

Ганчев: обстрел ВСУ повредил более восьми домов в харьковском селе Новоегоровка

© Фото : Говорит Ганчев/TelegramПоследствия атаки БПЛА "Вампир" со стороны ВСУ в селе Новоегоровка Харьковской области
Последствия атаки БПЛА Вампир со стороны ВСУ в селе Новоегоровка Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Говорит Ганчев/Telegram
Последствия атаки БПЛА "Вампир" со стороны ВСУ в селе Новоегоровка Харьковской области
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более восьми домов в селе Новоегоровка в Харьковской области повреждены в результате обстрела ВСУ, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.
"Боевики киевского режима, используя ударный БПЛА "Вампир", обстреляли населённый пункт Новоегоровка Харьковской области... Повреждены более восьми домовладений", - написал Ганчев.
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По его словам, пострадавших нет.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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В миреХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВиталий Ганчев
 
 
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