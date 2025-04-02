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Колумбия предложила России участие в исследовании галеона с сокровищами - РИА Новости, 02.04.2025
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08:54 02.04.2025 (обновлено: 10:20 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/galeon-2008809289.html
Колумбия предложила России участие в исследовании галеона с сокровищами
Колумбия предложила России участие в исследовании галеона с сокровищами - РИА Новости, 02.04.2025
Колумбия предложила России участие в исследовании галеона с сокровищами
Российские специалисты могли бы в будущем принять участие в исследовании галеона "Сан-Хосе", затонувшего у берегов Колумбии с грузом драгоценностей, сообщил в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:54:00+03:00
2025-04-02T10:20:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские специалисты могли бы в будущем принять участие в исследовании галеона "Сан-Хосе", затонувшего у берегов Колумбии с грузом драгоценностей, сообщил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.Галеон испанского флота "Сан-Хосе" потопили в бою с британскими кораблями в 1708 году. Драгоценности, которые он перевозил, оценивают в миллиарды долларов.Посол рассказал, что Колумбия нашла корабль в 2015-м в своих территориальных водах и объявила его, а также все, что связано с ним, своим культурным и археологическим наследием. Это вызвало споры, сейчас идут сложные переговоры с Испанией и другими странами, с коренными народами Боливии и частными компаниями, участвовавшими в поиске "Сан-Хосе" и в исследовательских работах.&quot;Самое главное, чтобы это достояние не оказалось в руках охотников за сокровищами, которые хотят заработать на нем. Мы же хотим, чтобы уважалось историческое наследие, в данном случае — под охраной колумбийских властей. После того как решится это, было бы замечательно, если бы исследователи из России тоже смогли участвовать так или иначе в исследовании корабля и связанного с ним наследия, если будет принято решение об этом&quot;, — заявил собеседник агентства.Дипломат подчеркнул, что корабль лежит на глубине 600 метров и проводить работы весьма сложно и дорого.
https://ria.ru/20250402/kolumbija-2008806506.html
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в мире, россия, колумбия, москва
В мире, Россия, Колумбия, Москва
Колумбия предложила России участие в исследовании галеона с сокровищами

Посол Нейра: чудесно, если РФ сможет исследовать галеон с сокровищами в Колумбии

© AP Photo / ICANHЗатонувшие останки испанского галеона "Сан-Хосе" на морском дне у побережья Картахены, Колумбия
Затонувшие останки испанского галеона Сан-Хосе на морском дне у побережья Картахены, Колумбия - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / ICANH
Затонувшие останки испанского галеона "Сан-Хосе" на морском дне у побережья Картахены, Колумбия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские специалисты могли бы в будущем принять участие в исследовании галеона "Сан-Хосе", затонувшего у берегов Колумбии с грузом драгоценностей, сообщил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.
Галеон испанского флота "Сан-Хосе" потопили в бою с британскими кораблями в 1708 году. Драгоценности, которые он перевозил, оценивают в миллиарды долларов.
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Посол рассказал, что Колумбия нашла корабль в 2015-м в своих территориальных водах и объявила его, а также все, что связано с ним, своим культурным и археологическим наследием. Это вызвало споры, сейчас идут сложные переговоры с Испанией и другими странами, с коренными народами Боливии и частными компаниями, участвовавшими в поиске "Сан-Хосе" и в исследовательских работах.
«

"Самое главное, чтобы это достояние не оказалось в руках охотников за сокровищами, которые хотят заработать на нем. Мы же хотим, чтобы уважалось историческое наследие, в данном случае — под охраной колумбийских властей. После того как решится это, было бы замечательно, если бы исследователи из России тоже смогли участвовать так или иначе в исследовании корабля и связанного с ним наследия, если будет принято решение об этом", — заявил собеседник агентства.

Дипломат подчеркнул, что корабль лежит на глубине 600 метров и проводить работы весьма сложно и дорого.
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