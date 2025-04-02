https://ria.ru/20250402/finland-2008934000.html

"Впервые за три года": на Западе неожиданно высказались о Путине

"Впервые за три года": на Западе неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 02.04.2025

"Впервые за три года": на Западе неожиданно высказались о Путине

Финляндия готовится к нормализации отношений с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:43:00+03:00

2025-04-02T16:43:00+03:00

2025-04-02T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Финляндия готовится к нормализации отношений с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Это первый позитивный взгляд на (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина в финских СМИ за три года. Вчера правитель-марионетка Александр Стубб заявил, что "финнам нужно смириться с тем, что отношения с Россией в конечном итоге нормализуются". Элита решила, что конфликт пока закончится или это ловушка?", — написал он, прикрепив фото газеты с соответствующей статьей.Во вторник Стубб призвал соотечественников морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией.При этом на прошлой неделе глава Финляндии не согласился с мнением спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о необходимости нормализации отношений с Москвой и призвал жестко обращаться с Россией.Отношения Москвы и Хельсинки серьезно ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В России это решение назвали бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов, поскольку у границ Финляндии появились российские войска и системы поражения. Кроме того, финские власти закрыли границу под предлогом того, что Россия якобы отправляет к ней просителей убежища. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя их двойными стандартами.

https://ria.ru/20250402/europe-2008898319.html

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