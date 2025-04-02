"Впервые за три года": на Западе неожиданно высказались о Путине
Профессор Малинен: в Финляндии появились позитивные статьи об РФ и Путине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Финляндия готовится к нормализации отношений с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Это первый позитивный взгляд на (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина в финских СМИ за три года. Вчера правитель-марионетка Александр Стубб заявил, что "финнам нужно смириться с тем, что отношения с Россией в конечном итоге нормализуются". Элита решила, что конфликт пока закончится или это ловушка?", — написал он, прикрепив фото газеты с соответствующей статьей.
© Tuomas Malinen/XПост, опубликованный в соцсети Туомаса Малинена
© Tuomas Malinen/X
Пост, опубликованный в соцсети Туомаса Малинена
Во вторник Стубб призвал соотечественников морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией.
При этом на прошлой неделе глава Финляндии не согласился с мнением спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о необходимости нормализации отношений с Москвой и призвал жестко обращаться с Россией.
Отношения Москвы и Хельсинки серьезно ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО. В России это решение назвали бессмысленным с точки зрения обеспечения национальных интересов, поскольку у границ Финляндии появились российские войска и системы поражения. Кроме того, финские власти закрыли границу под предлогом того, что Россия якобы отправляет к ней просителей убежища. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя их двойными стандартами.