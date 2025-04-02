https://ria.ru/20250402/filippo-2008830151.html

"Движутся полным ходом". Во Франции пришли в ужас от заявления Зеленского

"Движутся полным ходом". Во Франции пришли в ужас от заявления Зеленского - РИА Новости, 02.04.2025

"Движутся полным ходом". Во Франции пришли в ужас от заявления Зеленского

Заявление Владимира Зеленского о готовящейся встрече с представителями некоторых государств свидетельствует о продвижении идеи отправки войск на Украину,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:24:00+03:00

2025-04-02T10:24:00+03:00

2025-04-02T14:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о готовящейся встрече с представителями некоторых государств свидетельствует о продвижении идеи отправки войск на Украину, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Накануне глава киевского режима сообщил, что в пятницу состоится встреча с представителями "узкого круга стран", готовых выделить своих военных."Тем временем они полным ходом движутся к отправке французских войск на Украину <…>" — говорится в публикации. Филиппо призвал выйти на митинг за мир, так как речь идет о будущем французов и заявил, что пришло время перестать отправлять миллиарды Киеву ради отстаивания интересов президента Эммануэля Макрона, Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и компании BlackRock. Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250402/zelenskiy-2008838638.html

https://ria.ru/20250402/tramp-2008633606.html

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в мире, флориан филиппо, украина, франция, киев, владимир зеленский, эммануэль макрон, еврокомиссия