"Движутся полным ходом". Во Франции пришли в ужас от заявления Зеленского
Филиппо: слова Зеленского говорят о продвижении идеи отправки войск на Украину
© AP Photo / Stephanie LecocqВладимир Зеленский
© AP Photo / Stephanie Lecocq
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о готовящейся встрече с представителями некоторых государств свидетельствует о продвижении идеи отправки войск на Украину, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Накануне глава киевского режима сообщил, что в пятницу состоится встреча с представителями "узкого круга стран", готовых выделить своих военных.
"Тем временем они полным ходом движутся к отправке французских войск на Украину <…>" — говорится в публикации.
Филиппо призвал выйти на митинг за мир, так как речь идет о будущем французов и заявил, что пришло время перестать отправлять миллиарды Киеву ради отстаивания интересов президента Эммануэля Макрона, Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и компании BlackRock.
Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
Филиппо призвал выйти на митинг за мир, так как речь идет о будущем французов и заявил, что пришло время перестать отправлять миллиарды Киеву ради отстаивания интересов президента Эммануэля Макрона, Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и компании BlackRock.
Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".