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"Движутся полным ходом". Во Франции пришли в ужас от заявления Зеленского - РИА Новости, 02.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 02.04.2025 (обновлено: 14:03 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/filippo-2008830151.html
"Движутся полным ходом". Во Франции пришли в ужас от заявления Зеленского
"Движутся полным ходом". Во Франции пришли в ужас от заявления Зеленского - РИА Новости, 02.04.2025
"Движутся полным ходом". Во Франции пришли в ужас от заявления Зеленского
Заявление Владимира Зеленского о готовящейся встрече с представителями некоторых государств свидетельствует о продвижении идеи отправки войск на Украину,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:24:00+03:00
2025-04-02T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
флориан филиппо
украина
франция
киев
владимир зеленский
эммануэль макрон
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о готовящейся встрече с представителями некоторых государств свидетельствует о продвижении идеи отправки войск на Украину, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Накануне глава киевского режима сообщил, что в пятницу состоится встреча с представителями "узкого круга стран", готовых выделить своих военных."Тем временем они полным ходом движутся к отправке французских войск на Украину &lt;…&gt;" — говорится в публикации. Филиппо призвал выйти на митинг за мир, так как речь идет о будущем французов и заявил, что пришло время перестать отправлять миллиарды Киеву ради отстаивания интересов президента Эммануэля Макрона, Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и компании BlackRock. Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250402/zelenskiy-2008838638.html
https://ria.ru/20250402/tramp-2008633606.html
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в мире, флориан филиппо, украина, франция, киев, владимир зеленский, эммануэль макрон, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Флориан Филиппо, Украина, Франция, Киев, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия
"Движутся полным ходом". Во Франции пришли в ужас от заявления Зеленского

Филиппо: слова Зеленского говорят о продвижении идеи отправки войск на Украину

© AP Photo / Stephanie LecocqВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Stephanie Lecocq
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о готовящейся встрече с представителями некоторых государств свидетельствует о продвижении идеи отправки войск на Украину, написал в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Накануне глава киевского режима сообщил, что в пятницу состоится встреча с представителями "узкого круга стран", готовых выделить своих военных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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"Тем временем они полным ходом движутся к отправке французских войск на Украину <…>" — говорится в публикации.

Филиппо призвал выйти на митинг за мир, так как речь идет о будущем французов и заявил, что пришло время перестать отправлять миллиарды Киеву ради отстаивания интересов президента Эммануэля Макрона, Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и компании BlackRock.

Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФлориан ФилиппоУкраинаФранцияКиевВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронЕврокомиссия
 
 
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