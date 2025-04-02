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В конгрессе раскрыли детали о деле сына Байдена

В конгрессе раскрыли детали о деле сына Байдена - РИА Новости, 02.04.2025

В конгрессе раскрыли детали о деле сына Байдена

Федеральное бюро расследований США намеренно скрыло информацию о том, что у бюро есть ноутбук сына экс-президента США Джо Байдена Хантера, приказав "не... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:16:00+03:00

2025-04-02T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США намеренно скрыло информацию о том, что у бюро есть ноутбук сына экс-президента США Джо Байдена Хантера, приказав "не обсуждать дело Байдена", заявили республиканцы, входящие в комитет палаты представителей США по вопросам судопроизводства. "История внутреннего чата ФБР, недавно полученный комитетом, показывает, что ФБР намеренно скрыло информацию о том, что у ФБР есть ноутбук Хантера Байдена, и о ведущемся уголовном расследовании, связанном с коррупцией в семье Байдена", - сообщает комитет в социальной сети X. Согласно скринам истории чата, которые опубликовал комитет, там говорилось "не обсуждать дело Байдена". "История внутреннего чата ФБР также показывает, как далеко зашли высокопоставленные сотрудники ФБР, чтобы заставить молчать аналитика. После встречи старший юрист ФБР постановил запретить аналитику передавать информацию", - добавляет комитет. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.

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в мире, сша, делавэр, хантер байден, дональд трамп, фбр