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США начали поставку Болгарии истребителей F-16 - РИА Новости, 02.04.2025
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15:50 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/f-16-2008922251.html
США начали поставку Болгарии истребителей F-16
США начали поставку Болгарии истребителей F-16 - РИА Новости, 02.04.2025
США начали поставку Болгарии истребителей F-16
Первый многоцелевой истребитель F-16 Block 70 прибыл из США в Болгарию, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:50:00+03:00
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болгария
сша
пловдивская область
софия (королева испании)
f-16
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Первый многоцелевой истребитель F-16 Block 70 прибыл из США в Болгарию, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Контракт на приобретение болгарскими властями в США восьми истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов вступил в силу в июле 2019 года. Истребитель приземлился на авиабазе "Граф-Игнатьево" в Пловдивской области в южной части Болгарии. Для встречи самолета на авиабазе собрались премьер-министр Росен Желязков, министр обороны Атанас Запрянов и другие официальные лица. Как отмечает агентство БНТ, само по себе прибытие самолета не делает его сразу болгарским. Необходимо завершить его документальную передачу. Официальная церемония запланирована на 12 апреля. Двухлетняя задержка с поставкой вызывала критику оппозиции, утверждавшей, что приобретенные истребители были только "на бумаге". Согласно графику поставок, Болгария должна была получить первый истребитель к середине 2023 года, но из-за пандемии коронавируса эти сроки были сдвинуты на 2025 год. Позднее София оформила контракт на покупку еще восьми F-16.
https://ria.ru/20250402/slovakija-2008917631.html
https://ria.ru/20250322/tramp-2006610152.html
болгария
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болгария, сша, пловдивская область, софия (королева испании), f-16, в мире
Болгария, США, Пловдивская область, София (королева Испании), F-16, В мире
США начали поставку Болгарии истребителей F-16

Первый истребитель F-16 Block 70 прибыл из США в Болгарию в рамках контракта

© AP Photo / Aijaz RahiИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Aijaz Rahi
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Первый многоцелевой истребитель F-16 Block 70 прибыл из США в Болгарию, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Контракт на приобретение болгарскими властями в США восьми истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов вступил в силу в июле 2019 года.
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Истребитель приземлился на авиабазе "Граф-Игнатьево" в Пловдивской области в южной части Болгарии. Для встречи самолета на авиабазе собрались премьер-министр Росен Желязков, министр обороны Атанас Запрянов и другие официальные лица.
Как отмечает агентство БНТ, само по себе прибытие самолета не делает его сразу болгарским. Необходимо завершить его документальную передачу. Официальная церемония запланирована на 12 апреля.
Двухлетняя задержка с поставкой вызывала критику оппозиции, утверждавшей, что приобретенные истребители были только "на бумаге".
Согласно графику поставок, Болгария должна была получить первый истребитель к середине 2023 года, но из-за пандемии коронавируса эти сроки были сдвинуты на 2025 год. Позднее София оформила контракт на покупку еще восьми F-16.
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БолгарияСШАПловдивская областьСофия (королева Испании)F-16В мире
 
 
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