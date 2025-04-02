https://ria.ru/20250402/f-16-2008922251.html

США начали поставку Болгарии истребителей F-16

США начали поставку Болгарии истребителей F-16 - РИА Новости, 02.04.2025

США начали поставку Болгарии истребителей F-16

Первый многоцелевой истребитель F-16 Block 70 прибыл из США в Болгарию, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:50:00+03:00

2025-04-02T15:50:00+03:00

2025-04-02T15:50:00+03:00

болгария

сша

пловдивская область

софия (королева испании)

f-16

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963396078_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_7c19b8c1185abc99a14e9f1f13fecb28.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Первый многоцелевой истребитель F-16 Block 70 прибыл из США в Болгарию, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Контракт на приобретение болгарскими властями в США восьми истребителей F-16 Block 70 стоимостью 1,26 миллиарда долларов вступил в силу в июле 2019 года. Истребитель приземлился на авиабазе "Граф-Игнатьево" в Пловдивской области в южной части Болгарии. Для встречи самолета на авиабазе собрались премьер-министр Росен Желязков, министр обороны Атанас Запрянов и другие официальные лица. Как отмечает агентство БНТ, само по себе прибытие самолета не делает его сразу болгарским. Необходимо завершить его документальную передачу. Официальная церемония запланирована на 12 апреля. Двухлетняя задержка с поставкой вызывала критику оппозиции, утверждавшей, что приобретенные истребители были только "на бумаге". Согласно графику поставок, Болгария должна была получить первый истребитель к середине 2023 года, но из-за пандемии коронавируса эти сроки были сдвинуты на 2025 год. Позднее София оформила контракт на покупку еще восьми F-16.

https://ria.ru/20250402/slovakija-2008917631.html

https://ria.ru/20250322/tramp-2006610152.html

болгария

сша

пловдивская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

болгария, сша, пловдивская область, софия (королева испании), f-16, в мире