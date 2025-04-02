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Европа столкнулась с обнищанием населения, показал доклад - РИА Новости, 02.04.2025
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04:05 02.04.2025 (обновлено: 06:44 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/evropa-2008793019.html
Европа столкнулась с обнищанием населения, показал доклад
Европа столкнулась с обнищанием населения, показал доклад - РИА Новости, 02.04.2025
Европа столкнулась с обнищанием населения, показал доклад
Европа сталкивается с абсолютным обнищанием населения, по ВВП на душу населения европейцы на 80% беднее американцев, говорится в первом докладе "РИА Аналитика". РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T04:05:00+03:00
2025-04-02T06:44:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Европа сталкивается с абсолютным обнищанием населения, по ВВП на душу населения европейцы на 80% беднее американцев, говорится в первом докладе "РИА Аналитика"."В целом обращает на себя внимание (лишь недавно об этом вдруг написала парижская газета Monde) не только сравнительное по отношению к США, но и абсолютное обнищание населения объединенной Европы. Так, если на заре евро ВВП еврозоны практически сравнялся с американским, притом что население еврозоны на данный момент составляет 450 миллионов человек при 340 миллионов в США, то сейчас соотношение составляет порядка 15 триллионов долларов к 26,9 триллионов. Соответственно, по ВВП на душу населения европейцы на 80% беднее американцев", — указано в документе. В исследовании подчеркивается, что обнищание наблюдалось в предыдущем десятилетии."Все это произошло за период после кризиса 2008-2009 годов, когда в США продолжался экономический рост, включая ковидные годы: тогда — при Трампе и затем при Байдене — 50-процентный дефицит федерального бюджета был восполнен за счет эмиссии 3,5 и 3,0 триллиона долларов с щедрыми компенсациями американскому бизнесу, чего не мог позволить себе Евросоюз", — уточняется в докладе.По мнению аналитиков, Европа повторяет путь Японии, которую американцы вывели из игры как своего конкурента в 1990-х."Если в 1995 году японцы в среднем были на 50% богаче американцев, то в 2024 году уже американцы были на 140% богаче японцев. И теперь Япония, будь она американским штатом, как, впрочем, Франция, Германия и Великобритания, была бы где-то за Миссисипи. Европу сначала подкосил финансовый кризис, затем ковид и, наконец, Украинский кризис. И американские мегафонды вполне этим воспользовались, если, конечно, они не были прямым орудием правительства США, практически лишив Евросоюз его экономического суверенитета", — указано в исследовании. Авторы доклада заключают, что теперь Европа станет ресурсом для экономической трансформации США. "Поэтому не представляется случайным интерес Илона Маска к истории Римской империи (а американских политологов — к Византии, просуществовавшей тысячу лет после падения Западной Римской империи). Отсюда интерес Трампа к территориальному расширению США, которые могут стать новой англосаксонской империей — наследницей Британской", — говорится в докладе.По данным МВФ от января, за прошлый год экономика еврозоны выросла всего лишь на 0,8%. Прогноз на этот год организация ухудшила до 1%, снизив его на 0,2 процентного пункта в сравнении с октябрьскими расчетами.
https://ria.ru/20250323/evrosoyuz-2006661488.html
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в мире, сша, европа, япония, илон маск, экономика
В мире, США, Европа, Япония, Илон Маск, Экономика
Европа столкнулась с обнищанием населения, показал доклад

РИА Аналитика: европейцы на 80% беднее американцев по ВВП на душу населения

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Европа сталкивается с абсолютным обнищанием населения, по ВВП на душу населения европейцы на 80% беднее американцев, говорится в первом докладе "РИА Аналитика".
"В целом обращает на себя внимание (лишь недавно об этом вдруг написала парижская газета Monde) не только сравнительное по отношению к США, но и абсолютное обнищание населения объединенной Европы. Так, если на заре евро ВВП еврозоны практически сравнялся с американским, притом что население еврозоны на данный момент составляет 450 миллионов человек при 340 миллионов в США, то сейчас соотношение составляет порядка 15 триллионов долларов к 26,9 триллионов. Соответственно, по ВВП на душу населения европейцы на 80% беднее американцев", — указано в документе.
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В исследовании подчеркивается, что обнищание наблюдалось в предыдущем десятилетии.
«
"Все это произошло за период после кризиса 2008-2009 годов, когда в США продолжался экономический рост, включая ковидные годы: тогда — при Трампе и затем при Байдене — 50-процентный дефицит федерального бюджета был восполнен за счет эмиссии 3,5 и 3,0 триллиона долларов с щедрыми компенсациями американскому бизнесу, чего не мог позволить себе Евросоюз", — уточняется в докладе.
По мнению аналитиков, Европа повторяет путь Японии, которую американцы вывели из игры как своего конкурента в 1990-х.
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"Если в 1995 году японцы в среднем были на 50% богаче американцев, то в 2024 году уже американцы были на 140% богаче японцев. И теперь Япония, будь она американским штатом, как, впрочем, Франция, Германия и Великобритания, была бы где-то за Миссисипи. Европу сначала подкосил финансовый кризис, затем ковид и, наконец, Украинский кризис. И американские мегафонды вполне этим воспользовались, если, конечно, они не были прямым орудием правительства США, практически лишив Евросоюз его экономического суверенитета", — указано в исследовании.
Авторы доклада заключают, что теперь Европа станет ресурсом для экономической трансформации США.
«
"Поэтому не представляется случайным интерес Илона Маска к истории Римской империи (а американских политологов — к Византии, просуществовавшей тысячу лет после падения Западной Римской империи). Отсюда интерес Трампа к территориальному расширению США, которые могут стать новой англосаксонской империей — наследницей Британской", — говорится в докладе.
По данным МВФ от января, за прошлый год экономика еврозоны выросла всего лишь на 0,8%. Прогноз на этот год организация ухудшила до 1%, снизив его на 0,2 процентного пункта в сравнении с октябрьскими расчетами.
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