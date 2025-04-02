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"Страх перед русскими": на Западе жестко высказались о Европе - РИА Новости, 02.04.2025
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21:03 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/europe-2008983984.html
"Страх перед русскими": на Западе жестко высказались о Европе
"Страх перед русскими": на Западе жестко высказались о Европе - РИА Новости, 02.04.2025
"Страх перед русскими": на Западе жестко высказались о Европе
ЕС больше всего боится демократии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T21:03:00+03:00
2025-04-02T21:03:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ЕС больше всего боится демократии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."ЕС навязывает страх, страх перед русскими, страх перед китайцами и страх перед другими европейцами, которые отказываются принимать Брюссельское лекарство. Больше всего они боятся демократии. Спросите румын, французов или венгров", — написал он.Так журналист отреагировал на публикацию обозревателя портала UnHerd Томаса Фаци о "нелепом аварийном пакете ЕС для выживания в условиях ядерной войны".Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к населению в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Россией.Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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в мире, европа, чей боуз, евросоюз, эммануэль макрон, франция, россия, дональд туск, нато
В мире, Европа, Чей Боуз, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Франция, Россия, Дональд Туск, НАТО
"Страх перед русскими": на Западе жестко высказались о Европе

Журналист Боуз: ЕС навязывает несогласным страх перед русскими

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ЕС больше всего боится демократии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"ЕС навязывает страх, страх перед русскими, страх перед китайцами и страх перед другими европейцами, которые отказываются принимать Брюссельское лекарство. Больше всего они боятся демократии. Спросите румын, французов или венгров", — написал он.
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Так журналист отреагировал на публикацию обозревателя портала UnHerd Томаса Фаци о "нелепом аварийном пакете ЕС для выживания в условиях ядерной войны".
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к населению в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Россией.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.
Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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В миреЕвропаЧей БоузЕвросоюзЭммануэль МакронФранцияРоссияДональд ТускНАТО
 
 
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