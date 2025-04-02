https://ria.ru/20250402/europe-2008983984.html

"Страх перед русскими": на Западе жестко высказались о Европе

"Страх перед русскими": на Западе жестко высказались о Европе - РИА Новости, 02.04.2025

"Страх перед русскими": на Западе жестко высказались о Европе

ЕС больше всего боится демократии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T21:03:00+03:00

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2025-04-02T21:03:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ЕС больше всего боится демократии, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."ЕС навязывает страх, страх перед русскими, страх перед китайцами и страх перед другими европейцами, которые отказываются принимать Брюссельское лекарство. Больше всего они боятся демократии. Спросите румын, французов или венгров", — написал он.Так журналист отреагировал на публикацию обозревателя портала UnHerd Томаса Фаци о "нелепом аварийном пакете ЕС для выживания в условиях ядерной войны".Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к населению в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Россией.Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250402/europe-2008898319.html

https://ria.ru/20250402/finland-2008934000.html

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