https://ria.ru/20250402/europe-2008898319.html

"Осталась одна": на Западе сделали неожиданное заявление о России

"Осталась одна": на Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 02.04.2025

"Осталась одна": на Западе сделали неожиданное заявление о России

ЕС остался один и вскоре может распасться из-за неспособности европейских политических элит своевременно реагировать на политические вызовы, пишет испанская... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:37:00+03:00

2025-04-02T14:37:00+03:00

2025-04-02T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ЕС остался один и вскоре может распасться из-за неспособности европейских политических элит своевременно реагировать на политические вызовы, пишет испанская газета El Pais."Европа осталась одна. Она больше не может полагаться на своего бывшего союзника и защитника. Со времен холодной войны западные страны понимали, что в случае ухудшения международной обстановки и возникновения серьезного конфликта, напрямую затрагивающего Европу, США выступят в качестве сверхдержавы-защитника. <...> Теперь эти соображения остались в прошлом. Не совсем понятно, действует ли до сих пор НАТО как реальный альянс", — говорится в материале.При этом отмечается, что Россия не стремится к нападению на Восточную Европу, однако "для Европы нет ничего более разумного, чем стремление к стратегической независимости". В качестве же главной угрозы европейской безопасности обозреватель видит некомпетентность политических элит."Самая большая угроза существованию ЕС исходит не от России, а от неспособности европейских политических элит своевременно реагировать на подъем новых правых сил", — говорится в тексте.Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250402/evropa-2008776157.html

https://ria.ru/20250402/tramp-2008633606.html

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россия, европа, сша, владимир путин, нато, еврокомиссия, в мире