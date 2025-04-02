"Осталась одна": на Западе сделали неожиданное заявление о России
El Pais: главная проблема Европы кроется внутри ЕС, а не исходит от РФ
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ЕС остался один и вскоре может распасться из-за неспособности европейских политических элит своевременно реагировать на политические вызовы, пишет испанская газета El Pais.
"Европа осталась одна. Она больше не может полагаться на своего бывшего союзника и защитника. Со времен холодной войны западные страны понимали, что в случае ухудшения международной обстановки и возникновения серьезного конфликта, напрямую затрагивающего Европу, США выступят в качестве сверхдержавы-защитника. <...> Теперь эти соображения остались в прошлом. Не совсем понятно, действует ли до сих пор НАТО как реальный альянс", — говорится в материале.
При этом отмечается, что Россия не стремится к нападению на Восточную Европу, однако "для Европы нет ничего более разумного, чем стремление к стратегической независимости". В качестве же главной угрозы европейской безопасности обозреватель видит некомпетентность политических элит.
"Самая большая угроза существованию ЕС исходит не от России, а от неспособности европейских политических элит своевременно реагировать на подъем новых правых сил", — говорится в тексте.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.
Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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