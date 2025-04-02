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В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии
В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии - РИА Новости, 02.04.2025
В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии
Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации, на территории... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T22:59:00+03:00
2025-04-02T22:59:00+03:00
2025-04-02T23:08:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации, на территории Таллинского военного кладбища, сообщает посольство РФ в Эстонии. "Второго апреля сотрудники Эстонского военного музея под личным контролем директора Х. Лилля совершили очередной акт государственного вандализма, уничтожив на Таллинском военном кладбище монументы в честь павших смертью храбрых балтийских моряков, солдат и офицеров", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале посольства. Посольство призвало прекратить надругательства над могилами людей, спасших мир от нацизма, и отметило, что эстонские власти уже не в первый раз уничтожают памятники советским войскам, в то же самое время чествуя легионеров 20-й дивизии "Ваффен-СС". Латвия, Литва и Эстония стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Правительство Эстонии 4 августа прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене. Ранее в городе Нарве у границы с Россией по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.
https://ria.ru/20250131/estoniya-1996710844.html
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в мире, эстония, россия, латвия, т-34
В мире, Эстония, Россия, Латвия, Т-34
В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии
Посольство России: в Таллине уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии