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В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии - РИА Новости, 02.04.2025
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22:59 02.04.2025 (обновлено: 23:08 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/estonija-2008989951.html
В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии
В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии - РИА Новости, 02.04.2025
В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии
Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации, на территории... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T22:59:00+03:00
2025-04-02T23:08:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации, на территории Таллинского военного кладбища, сообщает посольство РФ в Эстонии. "Второго апреля сотрудники Эстонского военного музея под личным контролем директора Х. Лилля совершили очередной акт государственного вандализма, уничтожив на Таллинском военном кладбище монументы в честь павших смертью храбрых балтийских моряков, солдат и офицеров", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале посольства. Посольство призвало прекратить надругательства над могилами людей, спасших мир от нацизма, и отметило, что эстонские власти уже не в первый раз уничтожают памятники советским войскам, в то же самое время чествуя легионеров 20-й дивизии "Ваффен-СС". Латвия, Литва и Эстония стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Правительство Эстонии 4 августа прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене. Ранее в городе Нарве у границы с Россией по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.
https://ria.ru/20250131/estoniya-1996710844.html
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в мире, эстония, россия, латвия, т-34
В мире, Эстония, Россия, Латвия, Т-34
В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии

Посольство России: в Таллине уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии

© РИА Новости / Ольга СолдатенковаТаллин, вид на старый город
Таллин, вид на старый город - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Ольга Солдатенкова
Таллин, вид на старый город. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации, на территории Таллинского военного кладбища, сообщает посольство РФ в Эстонии.
"Второго апреля сотрудники Эстонского военного музея под личным контролем директора Х. Лилля совершили очередной акт государственного вандализма, уничтожив на Таллинском военном кладбище монументы в честь павших смертью храбрых балтийских моряков, солдат и офицеров", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале посольства.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Посольство России направило в МИД Эстонии ноту из-за сноса памятника
31 января, 19:28
Посольство призвало прекратить надругательства над могилами людей, спасших мир от нацизма, и отметило, что эстонские власти уже не в первый раз уничтожают памятники советским войскам, в то же самое время чествуя легионеров 20-й дивизии "Ваффен-СС".
Латвия, Литва и Эстония стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
Правительство Эстонии 4 августа прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене.
Ранее в городе Нарве у границы с Россией по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Эстонии изъяли памятник солдату СС, который хотели установить на кладбище
2 сентября 2024, 16:10
 
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