https://ria.ru/20250402/estonija-2008989951.html

В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии

В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии - РИА Новости, 02.04.2025

В Эстонии уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии

Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации, на территории... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T22:59:00+03:00

2025-04-02T22:59:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили монументы памяти бойцов Красной армии, освобождавших территорию Эстонии от нацистской оккупации, на территории Таллинского военного кладбища, сообщает посольство РФ в Эстонии. "Второго апреля сотрудники Эстонского военного музея под личным контролем директора Х. Лилля совершили очередной акт государственного вандализма, уничтожив на Таллинском военном кладбище монументы в честь павших смертью храбрых балтийских моряков, солдат и офицеров", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале посольства. Посольство призвало прекратить надругательства над могилами людей, спасших мир от нацизма, и отметило, что эстонские власти уже не в первый раз уничтожают памятники советским войскам, в то же самое время чествуя легионеров 20-й дивизии "Ваффен-СС". Латвия, Литва и Эстония стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Правительство Эстонии 4 августа прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные. Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене. Ранее в городе Нарве у границы с Россией по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.

https://ria.ru/20250131/estoniya-1996710844.html

https://ria.ru/20240902/estonija-1970023310.html

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