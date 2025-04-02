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ЕС отказался продлить аккредитацию РИА Новости при своих институтах - РИА Новости, 02.04.2025
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16:02 02.04.2025 (обновлено: 16:57 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/es-2008924870.html
ЕС отказался продлить аккредитацию РИА Новости при своих институтах
ЕС отказался продлить аккредитацию РИА Новости при своих институтах - РИА Новости, 02.04.2025
ЕС отказался продлить аккредитацию РИА Новости при своих институтах
Комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе не продлил аккредитацию РИА Новости на 2025 год. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:02:00+03:00
2025-04-02T16:57:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе не продлил аккредитацию РИА Новости на 2025 год.Ведомство объяснило такое решение исполнением санкционного режима, который подразумевает "запрет на косвенное предоставление экономических ресурсов" попавшей под ограничения организации, нанимающей журналистов. Утверждается, что это якобы не касается деятельности сотрудников СМИ.К таким ресурсам, как указали в комитете, относится доступ в здания ЕС и к виртуальным инструментам европейских институтов.На практике отсутствие аккредитации в Евросоюзе не только лишает СМИ доступа на мероприятия, в том числе в формате видеоконференций, но и не позволяет своевременно получать материалы для публикации, направляемые аккредитованным журналистам.РИА Новости направило в комитет апелляцию. В качестве основания приводятся решения Совета ЕС и его официальные заявления, где напрямую оговаривается право подсанкционных СМИ на работу даже при запрете вещания на территории Евросоюза.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским медиа, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских медиа, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение приняли без обращения в суд или к национальным регуляторам, которые отвечают за медиарынки своих стран.
https://ria.ru/20250320/es-2006228039.html
https://ria.ru/20250319/gretsija-2005875278.html
https://ria.ru/20250312/es-2004619217.html
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евросоюз, в мире, европарламент, россия, риа новости
Евросоюз, В мире, Европарламент, Россия, РИА Новости
ЕС отказался продлить аккредитацию РИА Новости при своих институтах

ЕС отказался продлить аккредитацию РИА Новости при своих институтах на 2025 год

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Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе не продлил аккредитацию РИА Новости на 2025 год.
Ведомство объяснило такое решение исполнением санкционного режима, который подразумевает "запрет на косвенное предоставление экономических ресурсов" попавшей под ограничения организации, нанимающей журналистов. Утверждается, что это якобы не касается деятельности сотрудников СМИ.
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К таким ресурсам, как указали в комитете, относится доступ в здания ЕС и к виртуальным инструментам европейских институтов.
На практике отсутствие аккредитации в Евросоюзе не только лишает СМИ доступа на мероприятия, в том числе в формате видеоконференций, но и не позволяет своевременно получать материалы для публикации, направляемые аккредитованным журналистам.
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РИА Новости направило в комитет апелляцию. В качестве основания приводятся решения Совета ЕС и его официальные заявления, где напрямую оговаривается право подсанкционных СМИ на работу даже при запрете вещания на территории Евросоюза.

Европейский союз, вводя санкции против российских СМИ, неоднократно подчеркивал, что рестрикции не затрагивают журналистскую деятельность их сотрудников на территории сообщества в соответствии с Хартией об основных правах, которая гарантирует свободу и плюрализм массовой информации, а также невмешательство властей.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским медиа, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских медиа, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение приняли без обращения в суд или к национальным регуляторам, которые отвечают за медиарынки своих стран.
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