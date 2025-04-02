https://ria.ru/20250402/ekspert-2008872324.html

В ЕС рассказали о последствиях принятия новой оборонной стратегии

В ЕС рассказали о последствиях принятия новой оборонной стратегии - РИА Новости, 02.04.2025

В ЕС рассказали о последствиях принятия новой оборонной стратегии

Новая оборонная стратегия Евросоюза, подразумевающая значительное увеличение военных расходов, вызовет недовольство граждан ЕС и укрепит популярность правых... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:25:00+03:00

2025-04-02T13:25:00+03:00

2025-04-02T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Новая оборонная стратегия Евросоюза, подразумевающая значительное увеличение военных расходов, вызовет недовольство граждан ЕС и укрепит популярность правых партий, считает профессор Университета Боккони в Милане, голландский политолог Кэтрин де Врис. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС. "Перевооружение континента будет дорогостоящим, и граждане (стране ЕС - ред.) должны... пойти на финансовые жертвы, которые оно повлечет за собой. Не сумев заручиться поддержкой общественности, можно столкнуться с риском ухудшения отношения. (Европейские - ред.) избиратели и так чувствуют себя обделенными после многих лет сокращения государственных услуг, а недовольство высокими расходами на оборону может разжечь еще большее раздражение", - написала де Врис в своей статье для издания Politico. По её словам, высокие затраты на перевооружение и поддержание боеготовности стран ЕС будут иметь прямые последствия для жителей стран-членов блока, которые традиционно отдавали приоритет развитию социального обеспечения. При этом, как подчеркивает де Врис, данная тенденция укрепит популярность правых партий в Европе. "Дальнейшее сокращение благосостояния... в ЕС нанесет удар по и уже и так израненному континенту, а получение поддержки... оборонных амбиций станет деликатным вопросом", - добавляет автор. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250316/vooruzhenie-2005281131.html

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