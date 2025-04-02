https://ria.ru/20250402/ekspert-2008792290.html

Эксперт рассказал о махинациях персонала компаний с топливом

Эксперт рассказал о махинациях персонала компаний с топливом - РИА Новости, 02.04.2025

Эксперт рассказал о махинациях персонала компаний с топливом

Компании с большим автопарком теряют примерно 10% расходов на топливо в год из-за махинаций персонала, что составляет примерно 100-200 тысяч рублей на один... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T03:31:00+03:00

2025-04-02T03:31:00+03:00

2025-04-02T03:31:00+03:00

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экономика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Компании с большим автопарком теряют примерно 10% расходов на топливо в год из-за махинаций персонала, что составляет примерно 100-200 тысяч рублей на один грузовик, рассказал РИА Новости директор по продукту комплекса IT-решений SKAI (входит в ПАО "МТС") Юрий Висневский. "В среднем компании теряют до 10% затрат на топливо из-за различных махинаций персонала, что составляет примерно 100-200 тысяч рублей на один грузовик в год, в зависимости от отрасли и типа техники", - сказал эксперт. Он отметил, что самой простой схемой является слив топлива водителем прямо из бака в момент, когда машина стоит на месте. Однако в таких случаях системы GPS/ГЛОНАСС-мониторинга фиксируют резкое падение уровня горючего в баке, и нарушителя удается быстро раскрыть. По мере того как предприятия внедряют больше телематических инструментов, мошенники переходят к новым схемам, добавил Висневский. Одна из них - заправлять чужие машины собственной топливной картой и реализовывать "лишние" литры за наличные. "К примеру, в чеке указано 500 литров, а в баке отразились только 400. Остальные "ушли" в чужой бак или канистры. Наша система сопоставляет данные о покупке топлива с объемом увеличения топлива в баке и выявляет расхождения", - пояснил он. Наиболее продвинутым способом мошенничества эксперт называет слив топлива на ходу, когда водитель подключает тонкую трубку к баку и топливо сливается постепенно во время движения. В таких случаях системы телематики не фиксируют резких изменений уровня содержимого бака. Однако и такую схему можно вычислить. Если расход одной из машин регулярно выше нормы, это прямой сигнал для проверки топливной аппаратуры. "Когда данные автоматически сводятся в наглядные дашборды, любая аномалия становится очевидной. Ручной контроль уже не справляется, а телематика позволяет вовремя заметить проблему и тем самым экономить на топливе. Кроме того, современные телематические системы позволяют снизить фактический расход топлива за счет выявления паттернов неэкономичного вождения и последующего обучения этих водителей", - добавил Висневский.

https://ria.ru/20220519/zapravka-1789472476.html

https://ria.ru/20250128/toplivo-1995815507.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мтс, gps, экономика