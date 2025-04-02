https://ria.ru/20250402/ekspert-2008788654.html
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества в мессенджерах
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества в мессенджерах - РИА Новости, 02.04.2025
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества в мессенджерах
Мошенники стали взламывать аккаунты пользователей мессенджеров и скачивать "кружочки" с разговорами, чтобы с их помощью сформировать новые диалоги и вызвать... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T02:21:00+03:00
2025-04-02T02:21:00+03:00
2025-04-02T02:21:00+03:00
технологии
алла храпунова
безопасность
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мошенники стали взламывать аккаунты пользователей мессенджеров и скачивать "кружочки" с разговорами, чтобы с их помощью сформировать новые диалоги и вызвать доверие у жертв, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. Эксперт сообщила, что аферисты начали активно взламывать аккаунты людей в мессенджерах и от их имени писать их подчиненным или коллегам. "Подтверждением взлома может являться дипфейк-кружок. Мошенники могут скачать "кружки" разговоров и сформировать нужный им диалог, сегодня это сделать несложно. Это классический ход - вызвать доверие", - отметила Храпунова. Далее мошенник может действовать по разным схемам. Например, он может убедить жертву собрать все свои средства, взять кредит или продать недвижимость, а деньги перечислить на специальный счет либо передать их курьеру. "В таких случаях всегда надо придерживаться правила: свяжись с человеком через другой способ коммуникации", - подчеркнула эксперт.
https://realty.ria.ru/20250331/moshenniki-2008433192.html
https://ria.ru/20250401/moshenniki-2008541485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, алла храпунова, безопасность
Технологии, Алла Храпунова, Безопасность
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества в мессенджерах
Храпунова: мошенники стали вызывать доверие скачанными кружочками
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мошенники стали взламывать аккаунты пользователей мессенджеров и скачивать "кружочки" с разговорами, чтобы с их помощью сформировать новые диалоги и вызвать доверие у жертв, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
Эксперт сообщила, что аферисты начали активно взламывать аккаунты людей в мессенджерах и от их имени писать их подчиненным или коллегам.
"Подтверждением взлома может являться дипфейк-кружок. Мошенники могут скачать "кружки" разговоров и сформировать нужный им диалог, сегодня это сделать несложно. Это классический ход - вызвать доверие", - отметила Храпунова
.
Далее мошенник может действовать по разным схемам. Например, он может убедить жертву собрать все свои средства, взять кредит или продать недвижимость, а деньги перечислить на специальный счет либо передать их курьеру.
"В таких случаях всегда надо придерживаться правила: свяжись с человеком через другой способ коммуникации", - подчеркнула эксперт.