https://ria.ru/20250402/dtp-2008810593.html

В Якутии микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Якутии микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.04.2025

В Якутии микроавтобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Более 10 человек, в том числе пятеро детей, пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по региону. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:02:00+03:00

2025-04-02T09:02:00+03:00

2025-04-02T09:07:00+03:00

происшествия

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Более 10 человек, в том числе пятеро детей, пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по региону. По данным Госавтоинспекции, во вторник вечером на федеральной автодороге "Вилюй" в Горном районе Якутии столкнулись две машины: микроавтобус "Toyota Hiace" и легковой автомобиль "Toyota Premio". "В результате ДТП в медучреждение с различными травмами обратились 13 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. После осмотра врачами двое детей и трое взрослых были госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП в салоне "Toyota Hiace", помимо водителя, находились 10 пассажиров, в "Toyota Premio" с водителем были три пассажира. Все были пристегнуты ремнями безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы. В МВД РФ установили, что водитель микроавтобуса в течении года 22 раза привлекался к административной ответственности, из них 15 раз - за превышение скорости. В результате ДТП он не пострадал, был трезв. Согласно данным ГИБДД, водитель легковушки ранее не нарушал ПДД. В момент ДТП был трезв. После аварии получил перелом правой ключицы и ушиб грудной клетки. "По факту дорожно-транспортного происшествия следователем отделения МВД России по Горному району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Все обстоятельства и причины ДТП выяснит следствие", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика саха (якутия)