https://ria.ru/20250402/drony-2008921706.html

Жители курского села рассказали ночных атаках украинских дронов

Жители курского села рассказали ночных атаках украинских дронов - РИА Новости, 02.04.2025

Жители курского села рассказали ночных атаках украинских дронов

Ночная атака ВСУ на Курскую область состояла из трех волн, беспилотники летели один за другим, рассказали РИА Новости жители одного из поврежденных домов в... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:49:00+03:00

2025-04-02T15:49:00+03:00

2025-04-02T16:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

александр хинштейн

россия

вооруженные силы украины

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КУРСК, 2 апр – РИА Новости. Ночная атака ВСУ на Курскую область состояла из трех волн, беспилотники летели один за другим, рассказали РИА Новости жители одного из поврежденных домов в курском селе Маршала Жукова. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о массированной ночной атаке украинских БПЛА на Курскую область - в частности, в поселке Маршала Жукова в трёх многоквартирных домах выбиты стёкла. В одном из них, как передает корреспондент РИА Новости, в результате детонации сбитого дрона окна повреждены практически у каждой квартиры четырехэтажки. "Дроны летели один за другим... Без слёз не могу говорить – мой ребёнок перепугался. Мы видели, как они летели и горели здесь, вдоль дороги, которая идёт на Курск", - рассказала Алла Рыбкина. "Было три волны. Началось где-то около 12 часов ночи, потом был перерыв 10-15 минут, затем атака возобновилась. А в начале третьего начались удары реактивных беспилотников – были жуткие звуки… Такое впечатление, как будто на мотокроссе", – добавила жительница поселка Татьяна. По словам женщины, БПЛА летели в сторону Курска друг за другом. После этого заработала ПВО, и один из дронов упал рядом с домом. В результате взрывной волной в здании выбило окна. "Беспилотник летел – жужжал, как мопед. Потом раздался взрыв, стекла вылетели, а напротив, на посадке, началось возгорание, которое затем потухло", – добавил очевидец Олег. Минобороны сообщало, что в течение ночи над территорией Курской области были уничтожены 87 вражеских БПЛА.

https://ria.ru/20250402/rogov-2008918795.html

https://ria.ru/20250402/mo-2008859845.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, курская область, александр хинштейн, россия, вооруженные силы украины