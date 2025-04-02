Рейтинг@Mail.ru
Жители курского села рассказали ночных атаках украинских дронов - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 02.04.2025 (обновлено: 16:47 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/drony-2008921706.html
Жители курского села рассказали ночных атаках украинских дронов
Жители курского села рассказали ночных атаках украинских дронов - РИА Новости, 02.04.2025
Жители курского села рассказали ночных атаках украинских дронов
Ночная атака ВСУ на Курскую область состояла из трех волн, беспилотники летели один за другим, рассказали РИА Новости жители одного из поврежденных домов в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:49:00+03:00
2025-04-02T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008932156_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_179f67ebf2a8e92a264f06ce2b646449.jpg
КУРСК, 2 апр – РИА Новости. Ночная атака ВСУ на Курскую область состояла из трех волн, беспилотники летели один за другим, рассказали РИА Новости жители одного из поврежденных домов в курском селе Маршала Жукова. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о массированной ночной атаке украинских БПЛА на Курскую область - в частности, в поселке Маршала Жукова в трёх многоквартирных домах выбиты стёкла. В одном из них, как передает корреспондент РИА Новости, в результате детонации сбитого дрона окна повреждены практически у каждой квартиры четырехэтажки. "Дроны летели один за другим... Без слёз не могу говорить – мой ребёнок перепугался. Мы видели, как они летели и горели здесь, вдоль дороги, которая идёт на Курск", - рассказала Алла Рыбкина. "Было три волны. Началось где-то около 12 часов ночи, потом был перерыв 10-15 минут, затем атака возобновилась. А в начале третьего начались удары реактивных беспилотников – были жуткие звуки… Такое впечатление, как будто на мотокроссе", – добавила жительница поселка Татьяна. По словам женщины, БПЛА летели в сторону Курска друг за другом. После этого заработала ПВО, и один из дронов упал рядом с домом. В результате взрывной волной в здании выбило окна. "Беспилотник летел – жужжал, как мопед. Потом раздался взрыв, стекла вылетели, а напротив, на посадке, началось возгорание, которое затем потухло", – добавил очевидец Олег. Минобороны сообщало, что в течение ночи над территорией Курской области были уничтожены 87 вражеских БПЛА.
https://ria.ru/20250402/rogov-2008918795.html
https://ria.ru/20250402/mo-2008859845.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008932156_42:0:997:716_1920x0_80_0_0_8d8fd58c69f8fb84010b37bf8a1eb9d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, александр хинштейн, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Вооруженные силы Украины
Жители курского села рассказали ночных атаках украинских дронов

Жители курского села Маршала Жукова рассказали о трех волнах ночной атаки дронов

© РИА НовостиПоследствия атаки ВСУ в курском селе Маршала Жукова
Последствия атаки ВСУ в курском селе Маршала Жукова - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости
Последствия атаки ВСУ в курском селе Маршала Жукова
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 2 апр – РИА Новости. Ночная атака ВСУ на Курскую область состояла из трех волн, беспилотники летели один за другим, рассказали РИА Новости жители одного из поврежденных домов в курском селе Маршала Жукова.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о массированной ночной атаке украинских БПЛА на Курскую область - в частности, в поселке Маршала Жукова в трёх многоквартирных домах выбиты стёкла. В одном из них, как передает корреспондент РИА Новости, в результате детонации сбитого дрона окна повреждены практически у каждой квартиры четырехэтажки.
Оператор БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
ВС России уничтожили командный пункт ударных дронов ВСУ в ДНР, заявил Рогов
Вчера, 15:40
"Дроны летели один за другим... Без слёз не могу говорить – мой ребёнок перепугался. Мы видели, как они летели и горели здесь, вдоль дороги, которая идёт на Курск", - рассказала Алла Рыбкина.
"Было три волны. Началось где-то около 12 часов ночи, потом был перерыв 10-15 минут, затем атака возобновилась. А в начале третьего начались удары реактивных беспилотников – были жуткие звуки… Такое впечатление, как будто на мотокроссе", – добавила жительница поселка Татьяна.
Бойцы ВС РФ в Судже - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 12:36
По словам женщины, БПЛА летели в сторону Курска друг за другом. После этого заработала ПВО, и один из дронов упал рядом с домом. В результате взрывной волной в здании выбило окна.
"Беспилотник летел – жужжал, как мопед. Потом раздался взрыв, стекла вылетели, а напротив, на посадке, началось возгорание, которое затем потухло", – добавил очевидец Олег.
Минобороны сообщало, что в течение ночи над территорией Курской области были уничтожены 87 вражеских БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала