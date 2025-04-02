https://ria.ru/20250402/dom-2008852747.html

СМИ: США рассматривают предложение Ирана о непрямых ядерных переговорах

СМИ: США рассматривают предложение Ирана о непрямых ядерных переговорах - РИА Новости, 02.04.2025

СМИ: США рассматривают предложение Ирана о непрямых ядерных переговорах

Белый дом всерьез рассматривает предложение Ирана о непрямых переговорах по ядерному вопросу, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:03:00+03:00

2025-04-02T12:03:00+03:00

2025-04-02T12:03:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

али хаменеи

аббас аракчи

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Белый дом всерьез рассматривает предложение Ирана о непрямых переговорах по ядерному вопросу, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Белый дом всерьез рассматривает иранское предложение о непрямых ядерных переговорах", - говорится в публикации. Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран в условиях давления и военных угроз согласен только на непрямые переговоры с США. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html

https://ria.ru/20250331/iran-2008331875.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, аббас аракчи, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде