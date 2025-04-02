СМИ: США рассматривают предложение Ирана о непрямых ядерных переговорах
Белый дом всерьез рассматривает предложение Ирана о непрямых переговорах
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Белый дом всерьез рассматривает предложение Ирана о непрямых переговорах по ядерному вопросу, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Белый дом всерьез рассматривает иранское предложение о непрямых ядерных переговорах", - говорится в публикации.
Иран отказал США в прямых переговорах
30 марта, 14:36
Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран в условиях давления и военных угроз согласен только на непрямые переговоры с США.
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.