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СМИ: США рассматривают предложение Ирана о непрямых ядерных переговорах - РИА Новости, 02.04.2025
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12:03 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/dom-2008852747.html
СМИ: США рассматривают предложение Ирана о непрямых ядерных переговорах
СМИ: США рассматривают предложение Ирана о непрямых ядерных переговорах - РИА Новости, 02.04.2025
СМИ: США рассматривают предложение Ирана о непрямых ядерных переговорах
Белый дом всерьез рассматривает предложение Ирана о непрямых переговорах по ядерному вопросу, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:03:00+03:00
2025-04-02T12:03:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
али хаменеи
аббас аракчи
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Белый дом всерьез рассматривает предложение Ирана о непрямых переговорах по ядерному вопросу, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Белый дом всерьез рассматривает иранское предложение о непрямых ядерных переговорах", - говорится в публикации. Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран в условиях давления и военных угроз согласен только на непрямые переговоры с США. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html
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иран
сша
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, аббас аракчи, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Али Хаменеи, Аббас Аракчи, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
СМИ: США рассматривают предложение Ирана о непрямых ядерных переговорах

Белый дом всерьез рассматривает предложение Ирана о непрямых переговорах

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Белый дом всерьез рассматривает предложение Ирана о непрямых переговорах по ядерному вопросу, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Белый дом всерьез рассматривает иранское предложение о непрямых ядерных переговорах", - говорится в публикации.
Площадь у въезда в резиденцию президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Иран отказал США в прямых переговорах
30 марта, 14:36
Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран в условиях давления и военных угроз согласен только на непрямые переговоры с США.
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Верховный лидер Ирана высказался по поводу возможного удара США
31 марта, 09:47
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАли ХаменеиАббас АракчиПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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