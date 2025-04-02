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Официальный курс доллара на четверг опустился до 84,55 рубля - РИА Новости, 02.04.2025
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:58 02.04.2025 (обновлено: 17:59 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/dollar-2008958138.html
Официальный курс доллара на четверг опустился до 84,55 рубля
Официальный курс доллара на четверг опустился до 84,55 рубля - РИА Новости, 02.04.2025
Официальный курс доллара на четверг опустился до 84,55 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,71 копейки, до 11,5258 рубля, доллара - на 31,85 копейки, до 84,5522 рубля, евро -... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:58:00+03:00
2025-04-02T17:59:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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московская биржа
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,71 копейки, до 11,5258 рубля, доллара - на 31,85 копейки, до 84,5522 рубля, евро - на 75,99 копейки, до 91,2044 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, сша, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Московская биржа
Официальный курс доллара на четверг опустился до 84,55 рубля

Официальный курс доллара на четверг снизился на 31,85 копейки до 84,55 рубля

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 7,71 копейки, до 11,5258 рубля, доллара - на 31,85 копейки, до 84,5522 рубля, евро - на 75,99 копейки, до 91,2044 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАМосковская биржа
 
 
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