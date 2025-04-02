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Мирошник заявил о подготовке доклада о жертвах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 02.04.2025 (обновлено: 16:31 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/doklad-2008927941.html
Мирошник заявил о подготовке доклада о жертвах ВСУ в Курской области
Мирошник заявил о подготовке доклада о жертвах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025
Мирошник заявил о подготовке доклада о жертвах ВСУ в Курской области
Доклад о жертвах ВСУ в Курской области подготовят в ближайшее время, его передадут всем международным организациям, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:16:00+03:00
2025-04-02T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
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ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Доклад о жертвах ВСУ в Курской области подготовят в ближайшее время, его передадут всем международным организациям, заявил РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Доклад мы, безусловно, готовим. Доклад будет охватывать период более семи месяцев, когда территория Курской области была под контролем украинских боевиков, которые реализовывали там террористическую вылазку. И сейчас он находится в процессе подготовки. Естественно, он будет передан всем ключевым международным организациям, потому что мы постараемся внести туда и конкретные данные о количестве пострадавших, о количестве людей, которые стали жертвами украинских преступлений", - заявил Мирошник. По его словам, сейчас есть целый список, перечень этих преступлений. "Мы ведем достаточно детальную работу. Мы собираем данные о количестве убитых, расстрелянных людей, о насилии, которое царило на территории Курской области. Это и сексуального насилия касается, и зверств украинских боевиков на этих территориях, когда люди были беззащитны, когда они были на территории, которая контролировалась боевиками", - отметил посол по особым поручениям. Он добавил, что речь идет о блокировании людей от продуктов питания, от доступа к воде, от возможности эвакуироваться с этой территории. "Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы подготовим этот доклад, как только он будет готов. Потому что сейчас там достаточно сложно вести расследование. Мы очень надеемся на данные, которые предоставляются Следственным комитетом. Но пока не будут разминированы территории, которые подвергаются сейчас обстрелам и налетам со стороны боевиков, там проводить следственные действия достаточно сложно. Доклад будет доступен абсолютно всем", - отметил он.
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курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник заявил о подготовке доклада о жертвах ВСУ в Курской области

Мирошник: доклад о жертвах ВСУ в Курской области подготовят в ближайшее время

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Доклад о жертвах ВСУ в Курской области подготовят в ближайшее время, его передадут всем международным организациям, заявил РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Доклад мы, безусловно, готовим. Доклад будет охватывать период более семи месяцев, когда территория Курской области была под контролем украинских боевиков, которые реализовывали там террористическую вылазку. И сейчас он находится в процессе подготовки. Естественно, он будет передан всем ключевым международным организациям, потому что мы постараемся внести туда и конкретные данные о количестве пострадавших, о количестве людей, которые стали жертвами украинских преступлений", - заявил Мирошник.
По его словам, сейчас есть целый список, перечень этих преступлений. "Мы ведем достаточно детальную работу. Мы собираем данные о количестве убитых, расстрелянных людей, о насилии, которое царило на территории Курской области. Это и сексуального насилия касается, и зверств украинских боевиков на этих территориях, когда люди были беззащитны, когда они были на территории, которая контролировалась боевиками", - отметил посол по особым поручениям.
Он добавил, что речь идет о блокировании людей от продуктов питания, от доступа к воде, от возможности эвакуироваться с этой территории.
"Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы подготовим этот доклад, как только он будет готов. Потому что сейчас там достаточно сложно вести расследование. Мы очень надеемся на данные, которые предоставляются Следственным комитетом. Но пока не будут разминированы территории, которые подвергаются сейчас обстрелам и налетам со стороны боевиков, там проводить следственные действия достаточно сложно. Доклад будет доступен абсолютно всем", - отметил он.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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