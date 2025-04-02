https://ria.ru/20250402/doklad-2008927941.html

Мирошник заявил о подготовке доклада о жертвах ВСУ в Курской области

Мирошник заявил о подготовке доклада о жертвах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025

Мирошник заявил о подготовке доклада о жертвах ВСУ в Курской области

Доклад о жертвах ВСУ в Курской области подготовят в ближайшее время, его передадут всем международным организациям, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:16:00+03:00

2025-04-02T16:16:00+03:00

2025-04-02T16:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

родион мирошник

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_7a33701f1c9796e2b978ffc59bf6b604.jpg

ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Доклад о жертвах ВСУ в Курской области подготовят в ближайшее время, его передадут всем международным организациям, заявил РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Доклад мы, безусловно, готовим. Доклад будет охватывать период более семи месяцев, когда территория Курской области была под контролем украинских боевиков, которые реализовывали там террористическую вылазку. И сейчас он находится в процессе подготовки. Естественно, он будет передан всем ключевым международным организациям, потому что мы постараемся внести туда и конкретные данные о количестве пострадавших, о количестве людей, которые стали жертвами украинских преступлений", - заявил Мирошник. По его словам, сейчас есть целый список, перечень этих преступлений. "Мы ведем достаточно детальную работу. Мы собираем данные о количестве убитых, расстрелянных людей, о насилии, которое царило на территории Курской области. Это и сексуального насилия касается, и зверств украинских боевиков на этих территориях, когда люди были беззащитны, когда они были на территории, которая контролировалась боевиками", - отметил посол по особым поручениям. Он добавил, что речь идет о блокировании людей от продуктов питания, от доступа к воде, от возможности эвакуироваться с этой территории. "Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы подготовим этот доклад, как только он будет готов. Потому что сейчас там достаточно сложно вести расследование. Мы очень надеемся на данные, которые предоставляются Следственным комитетом. Но пока не будут разминированы территории, которые подвергаются сейчас обстрелам и налетам со стороны боевиков, там проводить следственные действия достаточно сложно. Доклад будет доступен абсолютно всем", - отметил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины