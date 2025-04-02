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В Молдавии идет борьба с христианскими ценностями, заявил Додон - РИА Новости, 02.04.2025
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10:18 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/dodon-2008829006.html
В Молдавии идет борьба с христианскими ценностями, заявил Додон
В Молдавии идет борьба с христианскими ценностями, заявил Додон - РИА Новости, 02.04.2025
В Молдавии идет борьба с христианскими ценностями, заявил Додон
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что в республике с согласия властей идет борьба с традиционными христианскими РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:18:00+03:00
2025-04-02T10:18:00+03:00
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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что в республике с согласия властей идет борьба с традиционными христианскими ценностями и агрессивно продвигается идеология ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). "Под влиянием идеологии Сороса и с согласия власти ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) в Республике Молдова ведется борьба с традиционными христианскими ценностями и агрессивно продвигается ЛГБТ*. А после того, как ПДС захватила судебную систему, удары по Церкви и верующим наносят и судебные инстанции", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он отметил, что в ответ на попытку православной церкви противостоять пропаганде ЛГБТ*-активистов, которые организуют парады и другие мероприятия, оказывающие пагубное воздействие на детей, власть применила подконтрольные ей инструменты. "Недавно суд признал неприемлемым иск, поданный Митрополией Кишинева и всея Молдовы против решения Совета по равенству от 23 декабря 2022 года, который установил, что несогласие митрополии с организацией ЛГБТ*-парада в Кишиневе представляет собой "подстрекательство к дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Это означает, что любая критика или попытка защиты от агрессивной пропаганды ЛГБТ* является "подстрекательством к дискриминацией", - пояснил он. Он напомнил также, что правящая партия проголосовала против законодательной инициативы социалистов о запрете маршей ЛГБТ* и пропаганды их идей, тем самым практически став защитницей ЛГБТ*-сообщества. Согласно проводимым в республике соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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молдавия, кишинев, россия, игорь додон, в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Игорь Додон, В мире
В Молдавии идет борьба с христианскими ценностями, заявил Додон

Додон: в Молдавии с согласия властей агрессивно продвигают идеологию ЛГБТ

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что в республике с согласия властей идет борьба с традиционными христианскими ценностями и агрессивно продвигается идеология ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
"Под влиянием идеологии Сороса и с согласия власти ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) в Республике Молдова ведется борьба с традиционными христианскими ценностями и агрессивно продвигается ЛГБТ*. А после того, как ПДС захватила судебную систему, удары по Церкви и верующим наносят и судебные инстанции", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в ответ на попытку православной церкви противостоять пропаганде ЛГБТ*-активистов, которые организуют парады и другие мероприятия, оказывающие пагубное воздействие на детей, власть применила подконтрольные ей инструменты. "Недавно суд признал неприемлемым иск, поданный Митрополией Кишинева и всея Молдовы против решения Совета по равенству от 23 декабря 2022 года, который установил, что несогласие митрополии с организацией ЛГБТ*-парада в Кишиневе представляет собой "подстрекательство к дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Это означает, что любая критика или попытка защиты от агрессивной пропаганды ЛГБТ* является "подстрекательством к дискриминацией", - пояснил он.
Он напомнил также, что правящая партия проголосовала против законодательной инициативы социалистов о запрете маршей ЛГБТ* и пропаганды их идей, тем самым практически став защитницей ЛГБТ*-сообщества.
Согласно проводимым в республике соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Церковь отмечает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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МолдавияКишиневРоссияИгорь ДодонВ мире
 
 
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