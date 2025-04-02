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В Кремле ответили на вопрос о визите главы РФПИ в США - РИА Новости, 02.04.2025
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12:46 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/dmitriev-2008862361.html
В Кремле ответили на вопрос о визите главы РФПИ в США
В Кремле ответили на вопрос о визите главы РФПИ в США - РИА Новости, 02.04.2025
В Кремле ответили на вопрос о визите главы РФПИ в США
Визит главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон возможен,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:46:00+03:00
2025-04-02T12:46:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
сша
кирилл дмитриев
дмитрий песков
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Визит главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. "Да, я подтверждаю, такой визит может быть возможен. Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами", - сказал Песков журналистам.
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россия, вашингтон (штат), сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, экономика
Россия, Вашингтон (штат), США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Экономика
В Кремле ответили на вопрос о визите главы РФПИ в США

Песков назвал визит главы РФПИ Дмитриева в Вашингтон возможным

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Визит главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
"Да, я подтверждаю, такой визит может быть возможен. Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами", - сказал Песков журналистам.
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РоссияВашингтон (штат)СШАКирилл ДмитриевДмитрий ПесковСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийЭкономика
 
 
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