https://ria.ru/20250402/dmitriev-2008862361.html

В Кремле ответили на вопрос о визите главы РФПИ в США

В Кремле ответили на вопрос о визите главы РФПИ в США - РИА Новости, 02.04.2025

В Кремле ответили на вопрос о визите главы РФПИ в США

Визит главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон возможен,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:46:00+03:00

2025-04-02T12:46:00+03:00

2025-04-02T12:46:00+03:00

россия

вашингтон (штат)

сша

кирилл дмитриев

дмитрий песков

стив уиткофф

российский фонд прямых инвестиций

экономика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Визит главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. "Да, я подтверждаю, такой визит может быть возможен. Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250402/dmitriev-2008791432.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вашингтон (штат), сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, экономика