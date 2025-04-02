Дмитриев заявил о сопротивлении диалогу России и США
Глава РФПИ Дмитриев заявил о существовании сопротивления диалогу России и США
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своём аккаунте в социальной сети Х отреагировал на новость о том, что его ждут в Вашингтоне на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, заявив о существовании сопротивления диалогу Москвы и Вашингтона.
"Вероятно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшенные отношения - это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?" - написал Дмитриев, комментируя новость о том, что его ждут в Вашингтоне.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.