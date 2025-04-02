Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев заявил о сопротивлении диалогу России и США - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 02.04.2025 (обновлено: 03:32 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/dmitriev-2008791432.html
Дмитриев заявил о сопротивлении диалогу России и США
Дмитриев заявил о сопротивлении диалогу России и США - РИА Новости, 02.04.2025
Дмитриев заявил о сопротивлении диалогу России и США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T03:15:00+03:00
2025-04-02T03:32:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
дональд трамп
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:163:2893:1790_1920x0_80_0_0_b20a32d0de85a773a3073929e22796cd.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своём аккаунте в социальной сети Х отреагировал на новость о том, что его ждут в Вашингтоне на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, заявив о существовании сопротивления диалогу Москвы и Вашингтона. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники утверждал, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров с Уиткоффом. Ради визита в США с Дмитриева якобы временно сняли санкции, добавили источники телеканала. "Вероятно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшенные отношения - это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?" - написал Дмитриев, комментируя новость о том, что его ждут в Вашингтоне. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20250402/raskryli-2008790320.html
https://ria.ru/20250401/posledstviya-2008545066.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d4cc419eb81251860f460bb2457f1a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, дональд трамп, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев заявил о сопротивлении диалогу России и США

Глава РФПИ Дмитриев заявил о существовании сопротивления диалогу России и США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своём аккаунте в социальной сети Х отреагировал на новость о том, что его ждут в Вашингтоне на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, заявив о существовании сопротивления диалогу Москвы и Вашингтона.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники утверждал, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров с Уиткоффом. Ради визита в США с Дмитриева якобы временно сняли санкции, добавили источники телеканала.
Французские военные во время учений в Болгарии - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"Ответный удар": в США раскрыли, что Запад приготовил для России на Украине
02:54
"Вероятно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшенные отношения - это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?" - написал Дмитриев, комментируя новость о том, что его ждут в Вашингтоне.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
"История не учит": в США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
Вчера, 05:52
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Кирилл ДмитриевДональд ТрампСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала