https://ria.ru/20250402/dmitriev-2008791432.html

Дмитриев заявил о сопротивлении диалогу России и США

Дмитриев заявил о сопротивлении диалогу России и США - РИА Новости, 02.04.2025

Дмитриев заявил о сопротивлении диалогу России и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T03:15:00+03:00

2025-04-02T03:15:00+03:00

2025-04-02T03:32:00+03:00

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стив уиткофф

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своём аккаунте в социальной сети Х отреагировал на новость о том, что его ждут в Вашингтоне на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, заявив о существовании сопротивления диалогу Москвы и Вашингтона. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники утверждал, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров с Уиткоффом. Ради визита в США с Дмитриева якобы временно сняли санкции, добавили источники телеканала. "Вероятно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшенные отношения - это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?" - написал Дмитриев, комментируя новость о том, что его ждут в Вашингтоне. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20250402/raskryli-2008790320.html

https://ria.ru/20250401/posledstviya-2008545066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, дональд трамп, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций