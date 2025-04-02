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СМИ раскрыли причины дефицита бюджета ВОЗ в 2025 году - РИА Новости, 02.04.2025
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15:07 02.04.2025 (обновлено: 15:14 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/defitsit-2008910617.html
СМИ раскрыли причины дефицита бюджета ВОЗ в 2025 году
СМИ раскрыли причины дефицита бюджета ВОЗ в 2025 году - РИА Новости, 02.04.2025
СМИ раскрыли причины дефицита бюджета ВОЗ в 2025 году
Дефицит бюджета всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2025 году составит 600 миллионов долларов, а в 2026 и 2027 годах - 1,9 миллиарда долларов из-за... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:07:00+03:00
2025-04-02T15:14:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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воз
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ЖЕНЕВА, 2 апр – РИА Новости. Дефицит бюджета всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2025 году составит 600 миллионов долларов, а в 2026 и 2027 годах - 1,9 миллиарда долларов из-за прекращения выплат США, сообщает специализирован портал Health policy watch. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. В феврале глава организации заявил, что ВОЗ заморозила набор персонала и ограничила поездки из-за кризиса с ликвидностью после выхода США из организации. "Бюджетный кризис ВОЗ еще серьезнее, чем предполагалось ранее. Всемирной организации здравоохранения не хватает почти 1,9 миллиарда долларов из запланированного бюджета в 4,2 миллиарда долларов на 2026-27 годы, а дефицит до конца 2025 года составит 600 миллиардов долларов, сообщили высокопоставленные должностные лица ВОЗ на глобальном совещании сотрудников ВОЗ во вторник", - говорится в материале. По информации портала, помощник генерального директора ВОЗ по коммерческим операциям Рауль Томас сообщил на встрече, что уходящая администрация президента США Джо Байдена так и не выплатила взносы в размере 130 миллионов долларов, причитавшиеся США за 2024 год. "В 2022-23 годах США предоставили ВОЗ почти миллиард долларов в виде фиксированных и добровольных взносов. В общей сложности США задолжали 260 миллионов долларов в виде взносов за 2024-25 годы – средства, которые ВОЗ вряд ли когда-либо получит от нового президента США Дональда Трампа, несмотря на юридическое обязательство по выплате. В январе Трамп объявил, что выходит из глобального агентства здравоохранения, но этот выход вступит в силу только в январе 2026 года", - подчёркивают журналисты. На прошлой неделе агентство Франс Пресс со ссылкой на внутреннее электронное письмо главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса сообщило, что ВОЗ предложила сократить свой годовой бюджет более чем на 20% и уменьшить штат сотрудников на фоне острой нехватки финансирования из-за выхода США из организации.
https://ria.ru/20250329/voz-2008167280.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, тедрос адханом гебрейесус, воз
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ
СМИ раскрыли причины дефицита бюджета ВОЗ в 2025 году

Health policy watch: дефицит бюджета ВОЗ в 2025 году составит 600 млн долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 апр – РИА Новости. Дефицит бюджета всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2025 году составит 600 миллионов долларов, а в 2026 и 2027 годах - 1,9 миллиарда долларов из-за прекращения выплат США, сообщает специализирован портал Health policy watch.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. В феврале глава организации заявил, что ВОЗ заморозила набор персонала и ограничила поездки из-за кризиса с ликвидностью после выхода США из организации.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
ВОЗ предложила сократить бюджет и уменьшить штат, пишет AFP
29 марта, 19:34
"Бюджетный кризис ВОЗ еще серьезнее, чем предполагалось ранее. Всемирной организации здравоохранения не хватает почти 1,9 миллиарда долларов из запланированного бюджета в 4,2 миллиарда долларов на 2026-27 годы, а дефицит до конца 2025 года составит 600 миллиардов долларов, сообщили высокопоставленные должностные лица ВОЗ на глобальном совещании сотрудников ВОЗ во вторник", - говорится в материале.
По информации портала, помощник генерального директора ВОЗ по коммерческим операциям Рауль Томас сообщил на встрече, что уходящая администрация президента США Джо Байдена так и не выплатила взносы в размере 130 миллионов долларов, причитавшиеся США за 2024 год.
"В 2022-23 годах США предоставили ВОЗ почти миллиард долларов в виде фиксированных и добровольных взносов. В общей сложности США задолжали 260 миллионов долларов в виде взносов за 2024-25 годы – средства, которые ВОЗ вряд ли когда-либо получит от нового президента США Дональда Трампа, несмотря на юридическое обязательство по выплате. В январе Трамп объявил, что выходит из глобального агентства здравоохранения, но этот выход вступит в силу только в январе 2026 года", - подчёркивают журналисты.
На прошлой неделе агентство Франс Пресс со ссылкой на внутреннее электронное письмо главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса сообщило, что ВОЗ предложила сократить свой годовой бюджет более чем на 20% и уменьшить штат сотрудников на фоне острой нехватки финансирования из-за выхода США из организации.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Глава ВОЗ призвал США продолжить финансировать организацию
12 февраля, 19:05
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденТедрос Адханом ГебрейесусВОЗ
 
 
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