Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми
Актер Ван Дамм оказался фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии
Актер Жан-Клод Ван Дамм. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Актер Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в Румынии в том, что он якобы воспользовался услугами преступной сети торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, сообщает телеканал Pro TV со ссылкой на адвоката одной из жертв.
"Уголовное дело, которое ведет Управление по расследованию организованной преступности и терроризма прокуратуры Румынии в связи с возможной сетью торговли несовершеннолетними и торговлей людьми, раскрывает международные связи с кумирами нашего детства. Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек, находившихся в уязвимом состоянии", - заявил адвокат Адриан Кукулис в комментарии телеканалу.
Как сообщается, заявление, подтверждающее эти обвинения, поступило от одной из молодых женщин, которая якобы участвовала в мероприятиях, где девушек якобы предлагали Ван Дамму. Согласно показаниям, эти инциденты якобы имели место в Каннах, а обвинения связаны с использованием услуг лиц, заведомо подвергавшихся эксплуатации.
Адвокат подчеркивает, что информация подтверждается показаниями очевидца, который точно указал, кто и как организовывал эти мероприятия, присутствие Жан-Клода Ван Дамма в этих сценах не оспаривается.
Отмечается, что подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, руководитель некоммерческой организации (НКО) EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely. В 2022 году он стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними. В материалах дела говорилось, что за период с 2000 по 2016 годы девушки, в том числе несовершеннолетние, через это НКО и модельное агентство вовлекались в деятельность, связанную с "сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения". В настоящий момент расследование дела продолжается.
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