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Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми - РИА Новости, 02.04.2025
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13:10 02.04.2025 (обновлено: 13:19 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/damm-2008868455.html
Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми
Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми - РИА Новости, 02.04.2025
Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми
Актер Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в Румынии в том, что он якобы воспользовался услугами преступной сети торговли людьми, в том числе несовершеннолетними,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:10:00+03:00
2025-04-02T13:19:00+03:00
в мире
румыния
канны
жан-клод ван дамм (ван варенберг)
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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Актер Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в Румынии в том, что он якобы воспользовался услугами преступной сети торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, сообщает телеканал Pro TV со ссылкой на адвоката одной из жертв. "Уголовное дело, которое ведет Управление по расследованию организованной преступности и терроризма прокуратуры Румынии в связи с возможной сетью торговли несовершеннолетними и торговлей людьми, раскрывает международные связи с кумирами нашего детства. Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек, находившихся в уязвимом состоянии", - заявил адвокат Адриан Кукулис в комментарии телеканалу. Как сообщается, заявление, подтверждающее эти обвинения, поступило от одной из молодых женщин, которая якобы участвовала в мероприятиях, где девушек якобы предлагали Ван Дамму. Согласно показаниям, эти инциденты якобы имели место в Каннах, а обвинения связаны с использованием услуг лиц, заведомо подвергавшихся эксплуатации. Адвокат подчеркивает, что информация подтверждается показаниями очевидца, который точно указал, кто и как организовывал эти мероприятия, присутствие Жан-Клода Ван Дамма в этих сценах не оспаривается. Отмечается, что подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, руководитель некоммерческой организации (НКО) EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely. В 2022 году он стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними. В материалах дела говорилось, что за период с 2000 по 2016 годы девушки, в том числе несовершеннолетние, через это НКО и модельное агентство вовлекались в деятельность, связанную с "сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения". В настоящий момент расследование дела продолжается.
https://ria.ru/20250327/prokuratura-2007760466.html
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РИА Новости
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в мире, румыния, канны, жан-клод ван дамм (ван варенберг)
В мире, Румыния, Канны, Жан-Клод Ван Дамм (Ван Варенберг)
Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми

Актер Ван Дамм оказался фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАктер Жан-Клод Ван Дамм
Актер Жан-Клод Ван Дамм - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Актер Жан-Клод Ван Дамм. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 апр - РИА Новости. Актер Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в Румынии в том, что он якобы воспользовался услугами преступной сети торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, сообщает телеканал Pro TV со ссылкой на адвоката одной из жертв.
"Уголовное дело, которое ведет Управление по расследованию организованной преступности и терроризма прокуратуры Румынии в связи с возможной сетью торговли несовершеннолетними и торговлей людьми, раскрывает международные связи с кумирами нашего детства. Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек, находившихся в уязвимом состоянии", - заявил адвокат Адриан Кукулис в комментарии телеканалу.
Как сообщается, заявление, подтверждающее эти обвинения, поступило от одной из молодых женщин, которая якобы участвовала в мероприятиях, где девушек якобы предлагали Ван Дамму. Согласно показаниям, эти инциденты якобы имели место в Каннах, а обвинения связаны с использованием услуг лиц, заведомо подвергавшихся эксплуатации.
Адвокат подчеркивает, что информация подтверждается показаниями очевидца, который точно указал, кто и как организовывал эти мероприятия, присутствие Жан-Клода Ван Дамма в этих сценах не оспаривается.
Отмечается, что подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, руководитель некоммерческой организации (НКО) EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely. В 2022 году он стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними. В материалах дела говорилось, что за период с 2000 по 2016 годы девушки, в том числе несовершеннолетние, через это НКО и модельное агентство вовлекались в деятельность, связанную с "сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения". В настоящий момент расследование дела продолжается.
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В миреРумынияКанныЖан-Клод Ван Дамм (Ван Варенберг)
 
 
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