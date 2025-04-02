https://ria.ru/20250402/buryatiya-2008904407.html

Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии

Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии - РИА Новости, 02.04.2025

Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии

Президент России Владимир Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:53:00+03:00

2025-04-02T14:53:00+03:00

2025-04-02T15:30:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

алексей цыденов

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии. На встрече с президентом глава республики Алексей Цыденов рассказал, что в прошлом году республика получила приз за наиболее быструю динамику роста по инвестициям. "По инвестициям хорошо идёте", - отметил Путин.

https://ria.ru/20240910/buryatiya-1971739333.html

россия

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, алексей цыденов