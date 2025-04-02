https://ria.ru/20250402/buryatiya-2008904407.html
Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии
Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии - РИА Новости, 02.04.2025
Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии
Президент России Владимир Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:53:00+03:00
2025-04-02T14:53:00+03:00
2025-04-02T15:30:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
алексей цыденов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии. На встрече с президентом глава республики Алексей Цыденов рассказал, что в прошлом году республика получила приз за наиболее быструю динамику роста по инвестициям. "По инвестициям хорошо идёте", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240910/buryatiya-1971739333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, алексей цыденов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Цыденов
Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии
Путин на встрече с Цыденовым отметил хороший рост инвестиций в Бурятии