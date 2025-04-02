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Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии - РИА Новости, 02.04.2025
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14:53 02.04.2025 (обновлено: 15:30 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/buryatiya-2008904407.html
Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии
Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии - РИА Новости, 02.04.2025
Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии
Президент России Владимир Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:53:00+03:00
2025-04-02T15:30:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
алексей цыденов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии. На встрече с президентом глава республики Алексей Цыденов рассказал, что в прошлом году республика получила приз за наиболее быструю динамику роста по инвестициям. "По инвестициям хорошо идёте", - отметил Путин.
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экономика, россия, владимир путин, алексей цыденов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Цыденов
Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии

Путин на встрече с Цыденовым отметил хороший рост инвестиций в Бурятии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хороший рост инвестиций в Бурятии.
На встрече с президентом глава республики Алексей Цыденов рассказал, что в прошлом году республика получила приз за наиболее быструю динамику роста по инвестициям.
"По инвестициям хорошо идёте", - отметил Путин.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлексей Цыденов
 
 
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