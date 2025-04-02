https://ria.ru/20250402/buran-2008889324.html

На Байконуре задержали иностранцев при попытке пробраться к "Буранам"

На Байконуре задержали иностранцев при попытке пробраться к "Буранам" - РИА Новости, 02.04.2025

На Байконуре задержали иностранцев при попытке пробраться к "Буранам"

На Байконуре задержали иностранцев, пытавшихся пробраться к зданию с советскими многоразовыми кораблями "Буран", сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:14:00+03:00

2025-04-02T14:14:00+03:00

2025-04-02T15:06:00+03:00

наука

испания

космос - риа наука

австралия

белоруссия

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749296398_0:87:2260:1358_1920x0_80_0_0_bf7833cb351124f2e17b925054e8e580.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На Байконуре задержали иностранцев, пытавшихся пробраться к зданию с советскими многоразовыми кораблями "Буран", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Сегодня ночью (на Байконуре. — Прим. ред.) в районе монтажно-заправочного комплекса кораблей "Буран" были задержаны трое испанцев и австралиец", — сказал собеседник агентства.Задержанных допрашивают, уточнил источник.Прошлым летом на Байконуре задержали трех туристов из Европы, пытавшихся нелегально попасть на космодром.Байконур давно привлекает туристов-экстремалов. Так, в 2022 году там задержали британского подданного Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они пробрались к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран".Иногда такие "экскурсии" заканчиваются трагически. В июне прошлого года на космодром пытались попасть два француза — один из них погиб от обезвоживания. Второй не смог самостоятельно помочь товарищу, а когда удалось вызвать спасателей, тот был уже мертв.

https://ria.ru/20241129/buran-1986575250.html

испания

австралия

белоруссия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

испания, космос - риа наука, австралия, белоруссия, европа