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На Байконуре задержали иностранцев при попытке пробраться к "Буранам" - РИА Новости, 02.04.2025
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Наука
 
14:14 02.04.2025 (обновлено: 15:06 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/buran-2008889324.html
На Байконуре задержали иностранцев при попытке пробраться к "Буранам"
На Байконуре задержали иностранцев при попытке пробраться к "Буранам" - РИА Новости, 02.04.2025
На Байконуре задержали иностранцев при попытке пробраться к "Буранам"
На Байконуре задержали иностранцев, пытавшихся пробраться к зданию с советскими многоразовыми кораблями "Буран", сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:14:00+03:00
2025-04-02T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На Байконуре задержали иностранцев, пытавшихся пробраться к зданию с советскими многоразовыми кораблями "Буран", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Сегодня ночью (на Байконуре. — Прим. ред.) в районе монтажно-заправочного комплекса кораблей "Буран" были задержаны трое испанцев и австралиец", — сказал собеседник агентства.Задержанных допрашивают, уточнил источник.Прошлым летом на Байконуре задержали трех туристов из Европы, пытавшихся нелегально попасть на космодром.Байконур давно привлекает туристов-экстремалов. Так, в 2022 году там задержали британского подданного Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они пробрались к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран".Иногда такие "экскурсии" заканчиваются трагически. В июне прошлого года на космодром пытались попасть два француза — один из них погиб от обезвоживания. Второй не смог самостоятельно помочь товарищу, а когда удалось вызвать спасателей, тот был уже мертв.
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испания, космос - риа наука, австралия, белоруссия, европа
Наука, Испания, Космос - РИА Наука, Австралия, Белоруссия, Европа
На Байконуре задержали иностранцев при попытке пробраться к "Буранам"

Троих испанцев и австралийца задержали при попытке пробраться к "Буранам"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМногоразовый космический корабль "Буран" в Музее истории космодрома Байконур
Многоразовый космический корабль Буран в Музее истории космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Многоразовый космический корабль "Буран" в Музее истории космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На Байконуре задержали иностранцев, пытавшихся пробраться к зданию с советскими многоразовыми кораблями "Буран", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Сегодня ночью (на Байконуре. — Прим. ред.) в районе монтажно-заправочного комплекса кораблей "Буран" были задержаны трое испанцев и австралиец", — сказал собеседник агентства.
Задержанных допрашивают, уточнил источник.
Прошлым летом на Байконуре задержали трех туристов из Европы, пытавшихся нелегально попасть на космодром.
Байконур давно привлекает туристов-экстремалов. Так, в 2022 году там задержали британского подданного Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они пробрались к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран".
Иногда такие "экскурсии" заканчиваются трагически. В июне прошлого года на космодром пытались попасть два француза — один из них погиб от обезвоживания. Второй не смог самостоятельно помочь товарищу, а когда удалось вызвать спасателей, тот был уже мертв.
Орбитальный корабль многоразового использования Буран - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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