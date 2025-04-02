На Байконуре задержали иностранцев при попытке пробраться к "Буранам"
Троих испанцев и австралийца задержали при попытке пробраться к "Буранам"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМногоразовый космический корабль "Буран" в Музее истории космодрома Байконур
Многоразовый космический корабль "Буран" в Музее истории космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На Байконуре задержали иностранцев, пытавшихся пробраться к зданию с советскими многоразовыми кораблями "Буран", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Сегодня ночью (на Байконуре. — Прим. ред.) в районе монтажно-заправочного комплекса кораблей "Буран" были задержаны трое испанцев и австралиец", — сказал собеседник агентства.
Задержанных допрашивают, уточнил источник.
Прошлым летом на Байконуре задержали трех туристов из Европы, пытавшихся нелегально попасть на космодром.
Байконур давно привлекает туристов-экстремалов. Так, в 2022 году там задержали британского подданного Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они пробрались к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран".
Иногда такие "экскурсии" заканчиваются трагически. В июне прошлого года на космодром пытались попасть два француза — один из них погиб от обезвоживания. Второй не смог самостоятельно помочь товарищу, а когда удалось вызвать спасателей, тот был уже мертв.
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