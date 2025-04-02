https://ria.ru/20250402/britanija-2008950754.html

Британия выступила против боевых действий Израиля в секторе Газе

Британия выступила против боевых действий Израиля в секторе Газе - РИА Новости, 02.04.2025

Британия выступила против боевых действий Израиля в секторе Газе

Британские власти не поддерживают возобновление боевых действий израильской армии в секторе Газа, заявил замминистра иностранных дел Хэмиш Фалконер. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:42:00+03:00

2025-04-02T17:42:00+03:00

2025-04-02T17:42:00+03:00

в мире

израиль

великобритания

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41615586f87b463a73d261b21c04aa91.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Британские власти не поддерживают возобновление боевых действий израильской армии в секторе Газа, заявил замминистра иностранных дел Хэмиш Фалконер. "Мы глубоко обеспокоены возобновлением боевых действий в Газе. Великобритания не поддерживает расширение военных операций Израиля", - сказал замминистра, выступая в палате общин. Трансляция велась на сайте парламента. Фалконер призвал Израиль соблюдать международное право и немедленно открыть доступ для ввоза гуманитарной помощи в Газу. Замминистра также призвал все стороны вернуться к диалогу и переговорам по прекращению огня. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html

израиль

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, великобритания, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году