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Британия выступила против боевых действий Израиля в секторе Газе - РИА Новости, 02.04.2025
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17:42 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/britanija-2008950754.html
Британия выступила против боевых действий Израиля в секторе Газе
Британия выступила против боевых действий Израиля в секторе Газе - РИА Новости, 02.04.2025
Британия выступила против боевых действий Израиля в секторе Газе
Британские власти не поддерживают возобновление боевых действий израильской армии в секторе Газа, заявил замминистра иностранных дел Хэмиш Фалконер. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:42:00+03:00
2025-04-02T17:42:00+03:00
в мире
израиль
великобритания
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Британские власти не поддерживают возобновление боевых действий израильской армии в секторе Газа, заявил замминистра иностранных дел Хэмиш Фалконер. "Мы глубоко обеспокоены возобновлением боевых действий в Газе. Великобритания не поддерживает расширение военных операций Израиля", - сказал замминистра, выступая в палате общин. Трансляция велась на сайте парламента. Фалконер призвал Израиль соблюдать международное право и немедленно открыть доступ для ввоза гуманитарной помощи в Газу. Замминистра также призвал все стороны вернуться к диалогу и переговорам по прекращению огня. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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в мире, израиль, великобритания, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Великобритания, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Британия выступила против боевых действий Израиля в секторе Газе

Фалконер: Британия не поддерживает возобновление боевых действий Израиля в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Британские власти не поддерживают возобновление боевых действий израильской армии в секторе Газа, заявил замминистра иностранных дел Хэмиш Фалконер.
"Мы глубоко обеспокоены возобновлением боевых действий в Газе. Великобритания не поддерживает расширение военных операций Израиля", - сказал замминистра, выступая в палате общин. Трансляция велась на сайте парламента.
Фалконер призвал Израиль соблюдать международное право и немедленно открыть доступ для ввоза гуманитарной помощи в Газу. Замминистра также призвал все стороны вернуться к диалогу и переговорам по прекращению огня.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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В миреИзраильВеликобританияБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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