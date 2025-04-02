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Иностранные ретейлеры могут потерять права на товарные знаки в России - РИА Новости, 02.04.2025
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03:20 02.04.2025 (обновлено: 09:13 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/brendy-2008791912.html
Иностранные ретейлеры могут потерять права на товарные знаки в России
Иностранные ретейлеры могут потерять права на товарные знаки в России - РИА Новости, 02.04.2025
Иностранные ретейлеры могут потерять права на товарные знаки в России
Ряд иностранных ретейлеров, таких как Inditex, H&M, Uniqlo и Vans, рискуют в скором времени потерять права на свои товарные знаки в России из-за истечения срока РИА Новости, 02.04.2025
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МОСКВА, 2 апр — РИА Недвижимость. Ряд иностранных ретейлеров, таких как Inditex, H&amp;M, Uniqlo и Vans, рискуют в скором времени потерять права на свои товарные знаки в России из-за истечения срока действия патентов, считают опрошенные РИА Недвижимость юристы. Как указала партнер практики интеллектуальной собственности компании "Алруд" Мария Осташенко, по российским законам срок действия исключительного права на товарный знак составляет десять лет с даты подачи заявки на его регистрацию. Ключевое требование для сохранения права — непрерывно использовать товарный знак в течение трех лет. Под использованием понимается как самостоятельное использование товарного знака правообладателем, так и предоставление права использования третьим лицам, например по лицензионному договору или путем назначения дистрибьютора в России. Высокий риск досрочного прекращения существует для товарных знаков иностранных ретейлеров, которые ушли с российского рынка в 2022 году, так как с этого момента прошло уже три года, отметил юрист практики интеллектуальной собственности фирмы "Косенков и Суворов" Вячеслав Игумнов. Он уверен, что если найдется лицо, которое будет готово вводить спорные товары под этими марками в оборот, а иностранные компании не докажут использование товарных знаков в России за последние три года, то имеется высокая вероятность, что правовая охрана брендов будет прекращена. "Имеется риск досрочного прекращения действия товарных знаков холдинга Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho, Pull &amp; Bear, Massimo Dutti и другие). Также с российского рынка ушли компании H&amp;M, Kering (бренды Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Uniqlo, Vans, Levi Strauss &amp; Co. и так далее", — сказал Игумнов. В то же время, по его словам, заявки на перерегистрацию товарных знаков продолжают подавать Coca-Cola, Starbucks, Chanel, Merсedes, Microsoft, Nissan, Disney, Universal, Procter &amp; Gamble, Pepsi, Moët Hennessy, Rolex и множество других иностранных компаний. Согласно результатам опроса Союза торговых центров, 38% российских ТЦ готовы сотрудничать с отечественными брендами, которые используют бывшие иностранные товарные знаки, если качество продукции соответствует стандартам и спросу покупателей. Еще 29% согласятся на это, если новый владелец сможет обеспечить прежний уровень продаж и стабильную арендную плату. К таким условиям категорически не готовы 13% торговых центров, а 10% предварительно изучили бы рыночные перспективы, прежде чем принимать решение. "Если российская компания сможет должным образом подтвердить право на товарный знак, предложить продукцию с приемлемым уровнем качества и сохранить узнаваемость бренда, большая часть торговых центров будет готова к сотрудничеству", — выразил уверенность вице-президент СТЦ Павел Люлин.
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экономика, россия, москва, h&m, uniqlo, inditex
Экономика, Россия, Москва, H&M, Uniqlo, Inditex
Иностранные ретейлеры могут потерять права на товарные знаки в России

Игумнов: иностранные ретейлеры рискуют потерять права на товарные знаки в России

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 2 апр — РИА Недвижимость. Ряд иностранных ретейлеров, таких как Inditex, H&M, Uniqlo и Vans, рискуют в скором времени потерять права на свои товарные знаки в России из-за истечения срока действия патентов, считают опрошенные РИА Недвижимость юристы.
Как указала партнер практики интеллектуальной собственности компании "Алруд" Мария Осташенко, по российским законам срок действия исключительного права на товарный знак составляет десять лет с даты подачи заявки на его регистрацию. Ключевое требование для сохранения права — непрерывно использовать товарный знак в течение трех лет. Под использованием понимается как самостоятельное использование товарного знака правообладателем, так и предоставление права использования третьим лицам, например по лицензионному договору или путем назначения дистрибьютора в России.
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Высокий риск досрочного прекращения существует для товарных знаков иностранных ретейлеров, которые ушли с российского рынка в 2022 году, так как с этого момента прошло уже три года, отметил юрист практики интеллектуальной собственности фирмы "Косенков и Суворов" Вячеслав Игумнов. Он уверен, что если найдется лицо, которое будет готово вводить спорные товары под этими марками в оборот, а иностранные компании не докажут использование товарных знаков в России за последние три года, то имеется высокая вероятность, что правовая охрана брендов будет прекращена.
"Имеется риск досрочного прекращения действия товарных знаков холдинга Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Massimo Dutti и другие). Также с российского рынка ушли компании H&M, Kering (бренды Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Uniqlo, Vans, Levi Strauss & Co. и так далее", — сказал Игумнов.
В то же время, по его словам, заявки на перерегистрацию товарных знаков продолжают подавать Coca-Cola, Starbucks, Chanel, Merсedes, Microsoft, Nissan, Disney, Universal, Procter & Gamble, Pepsi, Moët Hennessy, Rolex и множество других иностранных компаний.
Согласно результатам опроса Союза торговых центров, 38% российских ТЦ готовы сотрудничать с отечественными брендами, которые используют бывшие иностранные товарные знаки, если качество продукции соответствует стандартам и спросу покупателей. Еще 29% согласятся на это, если новый владелец сможет обеспечить прежний уровень продаж и стабильную арендную плату. К таким условиям категорически не готовы 13% торговых центров, а 10% предварительно изучили бы рыночные перспективы, прежде чем принимать решение.
"Если российская компания сможет должным образом подтвердить право на товарный знак, предложить продукцию с приемлемым уровнем качества и сохранить узнаваемость бренда, большая часть торговых центров будет готова к сотрудничеству", — выразил уверенность вице-президент СТЦ Павел Люлин.
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