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Силы ПВО ночью уничтожили 93 украинских беспилотника
Силы ПВО ночью уничтожили 93 украинских беспилотника - РИА Новости, 02.04.2025
Силы ПВО ночью уничтожили 93 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили почти сто украинских дронов над Россией, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:08:00+03:00
2025-04-02T12:08:00+03:00
2025-04-02T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили почти сто украинских дронов над Россией, сообщило Министерство обороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотных летательных аппарата", — рассказали в военном ведомстве.По данным Минобороны, подавляющее большинство БПЛА противника ликвидировали над Курской областью — 87. Кроме того, российские военные уничтожили четыре беспилотника над Ростовской областью, еще два — над Белгородской.Украинская армия почти каждый день пытается наносить удары при помощи дронов по объектам в приграничных и центральных регионах России. Противовоздушная оборона успешно перехватывает БПЛА противника.
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курская область, ростовская область, россия, белгородская область
Курская область, Ростовская область, Россия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине
Силы ПВО ночью уничтожили 93 украинских беспилотника
МО: за ночь над тремя регионами России сбили 93 беспилотника