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Силы ПВО ночью уничтожили 93 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью уничтожили 93 украинских беспилотника - РИА Новости, 02.04.2025

Силы ПВО ночью уничтожили 93 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили почти сто украинских дронов над Россией, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:08:00+03:00

2025-04-02T12:08:00+03:00

2025-04-02T12:09:00+03:00

курская область

ростовская область

россия

белгородская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили почти сто украинских дронов над Россией, сообщило Министерство обороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотных летательных аппарата", — рассказали в военном ведомстве.По данным Минобороны, подавляющее большинство БПЛА противника ликвидировали над Курской областью — 87. Кроме того, российские военные уничтожили четыре беспилотника над Ростовской областью, еще два — над Белгородской.Украинская армия почти каждый день пытается наносить удары при помощи дронов по объектам в приграничных и центральных регионах России. Противовоздушная оборона успешно перехватывает БПЛА противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

ростовская область

россия

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