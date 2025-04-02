https://ria.ru/20250402/bpla-2008823020.html

Хинштейн рассказал о ситуации в Курской области после атаки БПЛА

Хинштейн рассказал о ситуации в Курской области после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.04.2025

Хинштейн рассказал о ситуации в Курской области после атаки БПЛА

Жертв и серьезных разрушений в результате ночной атаки украинских БПЛА на Курскую область нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:59:00+03:00

2025-04-02T09:59:00+03:00

2025-04-02T09:59:00+03:00

происшествия

курская область

курск

чехов

александр хинштейн

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРСК, 2 апр - РИА Новости. Жертв и серьезных разрушений в результате ночной атаки украинских БПЛА на Курскую область нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Ранее в Минобороны России сообщалось, что в течение ночи над территорией Курской области было уничтожено 87 вражеских БПЛА. "Жертв и серьезных разрушений нет", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате падения обломков дрона был поврежден незначительный участок кровли и часть технического этажа над выходом из подъезда в жилом доме в Курске на улице Чехова. Также повреждены стекла в одной из квартир в доме по улице Республиканской. "В Курском районе в пос. Маршала Жукова в трёх МКД выбиты стёкла, два автомобиля загорелись в результате падения обломков - пожар оперативно ликвидирован силами МЧС. В селе Верхнее Гуторово в одном из частных домов поврежден забор и два автомобиля. В СНТ "Взлёт" повреждения получили фасады двух дачных домов", - сообщил он. Отмечается, что в данный момент на всех местах работают оперативные и коммунальные службы, начаты работы по оценке ущерба, ремонтники приступают к устранению последствий. "Уважаемые жители, в случае обнаружения подозрительных предметов, пожалуйста, не приближайтесь к ним и не берите в руки - это может быть опасно! Сразу же обращайтесь по телефону 112", - заключил врио губернатора региона. Ранее Хинштейн сообщал, что жилой многоквартирный дом в центре Курска поврежден в результате атаки БПЛА. По его словам , обломки сбитого дрона и его двигатель упали на крышу многоэтажки по улице Чехова. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, отметил он, добавив, что при этом было принято решение об отселении 60 жителей подъезда на время работы пиротехников.

https://ria.ru/20250324/korrespondent-2007067006.html

https://ria.ru/20250320/sudzha-2006141318.html

https://ria.ru/20250329/vsu-2008163741.html

курская область

курск

чехов

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происшествия, курская область, курск, чехов, александр хинштейн, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)