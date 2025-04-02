https://ria.ru/20250402/bmw-2008977584.html

BMW оснастит новые модели китайским ИИ, пишет Bild

BMW оснастит новые модели китайским ИИ, пишет Bild - РИА Новости, 02.04.2025

BMW оснастит новые модели китайским ИИ, пишет Bild

Немецкий производитель автомобилей BMW оснастит все свои модели нового поколения искусственным интеллектом, разработанным китайским интернет-гигантом Alibaba,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T19:59:00+03:00

2025-04-02T19:59:00+03:00

2025-04-02T19:59:00+03:00

технологии

bmw ag

германия

китай

alibaba group

в мире

искусственный интеллект (ии)

ии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568142079_143:0:1139:560_1920x0_80_0_0_e2858af814a7de9fb32b830dc7c6b3f1.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей BMW оснастит все свои модели нового поколения искусственным интеллектом, разработанным китайским интернет-гигантом Alibaba, сообщило в среду издание Bild. "В будущем BMW планирует оснастить все свои модели автомобилей нового класса китайским искусственным интеллектом интернет-гиганта Alibaba", - пишет Bild. В новом поколении автомобилей BMW будут представлены два цифровых помощника: анализирующий техническое состояние автомобиля Car Genius и Travel Companion, отвечающий за навигацию и развлечения. Ключевую роль будет играть языковая модель Qwen, разработанная Alibaba. Сообщается, что сотрудничество BMW с Alibaba началось еще в 2015 году.

https://ria.ru/20250329/avtomobili-2008080132.html

https://ria.ru/20250329/nalog-2008174628.html

германия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, bmw ag, германия, китай, alibaba group, в мире, искусственный интеллект (ии), ии, авто