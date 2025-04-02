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BMW оснастит новые модели китайским ИИ, пишет Bild - РИА Новости, 02.04.2025
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19:59 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/bmw-2008977584.html
BMW оснастит новые модели китайским ИИ, пишет Bild
BMW оснастит новые модели китайским ИИ, пишет Bild - РИА Новости, 02.04.2025
BMW оснастит новые модели китайским ИИ, пишет Bild
Немецкий производитель автомобилей BMW оснастит все свои модели нового поколения искусственным интеллектом, разработанным китайским интернет-гигантом Alibaba,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T19:59:00+03:00
2025-04-02T19:59:00+03:00
технологии
bmw ag
германия
китай
alibaba group
в мире
искусственный интеллект (ии)
ии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей BMW оснастит все свои модели нового поколения искусственным интеллектом, разработанным китайским интернет-гигантом Alibaba, сообщило в среду издание Bild. "В будущем BMW планирует оснастить все свои модели автомобилей нового класса китайским искусственным интеллектом интернет-гиганта Alibaba", - пишет Bild. В новом поколении автомобилей BMW будут представлены два цифровых помощника: анализирующий техническое состояние автомобиля Car Genius и Travel Companion, отвечающий за навигацию и развлечения. Ключевую роль будет играть языковая модель Qwen, разработанная Alibaba. Сообщается, что сотрудничество BMW с Alibaba началось еще в 2015 году.
https://ria.ru/20250329/avtomobili-2008080132.html
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технологии, bmw ag, германия, китай, alibaba group, в мире, искусственный интеллект (ии), ии, авто
Технологии, BMW AG, Германия, Китай, Alibaba Group, В мире, Искусственный интеллект (ИИ), ИИ, Авто
BMW оснастит новые модели китайским ИИ, пишет Bild

Bild: BMW оснастит все новые модели китайским искусственным интеллектом Alibaba

© Фото : BMW AG 2020Логотип компании BMW
Логотип компании BMW - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : BMW AG 2020
Логотип компании BMW . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей BMW оснастит все свои модели нового поколения искусственным интеллектом, разработанным китайским интернет-гигантом Alibaba, сообщило в среду издание Bild.
"В будущем BMW планирует оснастить все свои модели автомобилей нового класса китайским искусственным интеллектом интернет-гиганта Alibaba", - пишет Bild.
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Сообщается, что сотрудничество BMW с Alibaba началось еще в 2015 году.
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ТехнологииBMW AGГерманияКитайAlibaba GroupВ миреИскусственный интеллект (ИИ)ИИАвто
 
 
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