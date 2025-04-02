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СМИ раскрыли, что США хотят сделать с Россией - РИА Новости, 02.04.2025
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22:50 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/bloomberg-2008989527.html
СМИ раскрыли, что США хотят сделать с Россией
СМИ раскрыли, что США хотят сделать с Россией - РИА Новости, 02.04.2025
СМИ раскрыли, что США хотят сделать с Россией
США хотят смягчить напряженность после слов американского лидера Дональда Трампа о президента России Владимире Путине, пишет Bloomberg. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T22:50:00+03:00
2025-04-02T22:50:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. США хотят смягчить напряженность после слов американского лидера Дональда Трампа о президента России Владимире Путине, пишет Bloomberg."По словам знакомого с планами источника, ожидается, что спецпредставитель США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым ради попытки смягчить напряженность после того, как Трамп выразил недовольство своим коллегой Путиным", — говорится в материале.Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт 31 марта заявила, что Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат Трампа о якобы его злости на главу государства Владимира Путина. Журналисты задали Пескову вопрос о сообщениях в американских СМИ о том, что Трамп был "очень зол" из-за высказываний Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском.
https://ria.ru/20250402/tramp-2008988056.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
СМИ раскрыли, что США хотят сделать с Россией

Bloomberg: США хотят смягчить напряженность после заявления Трампа о Путине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. США хотят смягчить напряженность после слов американского лидера Дональда Трампа о президента России Владимире Путине, пишет Bloomberg.
«
"По словам знакомого с планами источника, ожидается, что спецпредставитель США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым ради попытки смягчить напряженность после того, как Трамп выразил недовольство своим коллегой Путиным", — говорится в материале.
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Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт 31 марта заявила, что Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат Трампа о якобы его злости на главу государства Владимира Путина. Журналисты задали Пескову вопрос о сообщениях в американских СМИ о том, что Трамп был "очень зол" из-за высказываний Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском.
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В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Владимир ПутинДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
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