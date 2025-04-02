https://ria.ru/20250402/bloomberg-2008989527.html

СМИ раскрыли, что США хотят сделать с Россией

СМИ раскрыли, что США хотят сделать с Россией - РИА Новости, 02.04.2025

СМИ раскрыли, что США хотят сделать с Россией

США хотят смягчить напряженность после слов американского лидера Дональда Трампа о президента России Владимире Путине, пишет Bloomberg. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T22:50:00+03:00

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в мире

сша

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вашингтон (штат)

владимир путин

дональд трамп

стив уиткофф

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. США хотят смягчить напряженность после слов американского лидера Дональда Трампа о президента России Владимире Путине, пишет Bloomberg."По словам знакомого с планами источника, ожидается, что спецпредставитель США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым ради попытки смягчить напряженность после того, как Трамп выразил недовольство своим коллегой Путиным", — говорится в материале.Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт 31 марта заявила, что Трамп выражал недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее обратил внимание на отсутствие у американских СМИ прямых цитат Трампа о якобы его злости на главу государства Владимира Путина. Журналисты задали Пескову вопрос о сообщениях в американских СМИ о том, что Трамп был "очень зол" из-за высказываний Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском.

https://ria.ru/20250402/tramp-2008988056.html

https://ria.ru/20250402/telegraph-2008972567.html

сша

россия

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф