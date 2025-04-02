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Россия обсуждает усиление безопасности с БРИКС и ШОС, заявила Захарова - РИА Новости, 02.04.2025
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02:48 02.04.2025
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Россия обсуждает усиление безопасности с БРИКС и ШОС, заявила Захарова
Россия обсуждает усиление безопасности с БРИКС и ШОС, заявила Захарова - РИА Новости, 02.04.2025
Россия обсуждает усиление безопасности с БРИКС и ШОС, заявила Захарова
Россия активно развивает диалог с партнерами по БРИКС и другими потенциальными участниками на Евразийском континенте, включая ОДКБ, СНГ, ШОС, АСЕАН и ССАГПЗ,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T02:48:00+03:00
2025-04-02T02:48:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия активно развивает диалог с партнерами по БРИКС и другими потенциальными участниками на Евразийском континенте, включая ОДКБ, СНГ, ШОС, АСЕАН и ССАГПЗ, для создания новой архитектуры безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская Федерация проводит соответствующие обсуждения в двустороннем формате с соседями и другими партнерами и в интеграционных структурах с российским участием - ОДКБ, СНГ, ШОС, - а также АСЕАН и ССАГПЗ. Россия будет приветствовать подключение к процессу общеконтинентального сотрудничества и стран европейской части континента при условии отказа от враждебной политики и блокового мышления", - сообщила она в интервью "Известиям". По словам Захаровой, особое внимание уделяется взаимодействию с членами БРИКС, расположенными в Евразии: обсуждения ведутся как в двустороннем формате, так и на площадках многосторонних организаций. "Когда контуры новой архитектуры безопасности в Евразии устоятся, можно будет подумать об обсуждении опыта ее строительства партнерами по БРИКС, представляющими неевразийские регионы мира", - добавила она. Новая система безопасности, как уточнила дипломат, задумана как ответ на существующие вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Евразийский континент. Россия, по ее словам, убеждена, что страны континента могут и должны нести преимущественную солидарную ответственность за решение проблем в сфере безопасности, не допуская негативного вмешательства извне. В Москве уверены, что предлагаемая Россией архитектура безопасности будет включать в себя политические договоренности, новую нормативно-правовую базу и другие возможные формы взаимодействия между участниками. "Речь идет, образно выражаясь, о "сумме действий" единомышленников, учете накапливающегося опыта оформления мер доверия политического и военного характера между государствами в различных частях континента в соответствии с их потребностями и имеющимися национальными потенциалами", - подчеркнула Захарова.
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россия, евразия, москва, мария захарова, брикс, одкб, снг, безопасность
Россия, Евразия, Москва, Мария Захарова, БРИКС, ОДКБ, СНГ, Безопасность
Россия обсуждает усиление безопасности с БРИКС и ШОС, заявила Захарова

Захарова: Россия ведет диалог о создании новой архитектуры безопасности Евразии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия активно развивает диалог с партнерами по БРИКС и другими потенциальными участниками на Евразийском континенте, включая ОДКБ, СНГ, ШОС, АСЕАН и ССАГПЗ, для создания новой архитектуры безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская Федерация проводит соответствующие обсуждения в двустороннем формате с соседями и другими партнерами и в интеграционных структурах с российским участием - ОДКБ, СНГ, ШОС, - а также АСЕАН и ССАГПЗ. Россия будет приветствовать подключение к процессу общеконтинентального сотрудничества и стран европейской части континента при условии отказа от враждебной политики и блокового мышления", - сообщила она в интервью "Известиям".
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По словам Захаровой, особое внимание уделяется взаимодействию с членами БРИКС, расположенными в Евразии: обсуждения ведутся как в двустороннем формате, так и на площадках многосторонних организаций.
"Когда контуры новой архитектуры безопасности в Евразии устоятся, можно будет подумать об обсуждении опыта ее строительства партнерами по БРИКС, представляющими неевразийские регионы мира", - добавила она.
Новая система безопасности, как уточнила дипломат, задумана как ответ на существующие вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Евразийский континент. Россия, по ее словам, убеждена, что страны континента могут и должны нести преимущественную солидарную ответственность за решение проблем в сфере безопасности, не допуская негативного вмешательства извне.
В Москве уверены, что предлагаемая Россией архитектура безопасности будет включать в себя политические договоренности, новую нормативно-правовую базу и другие возможные формы взаимодействия между участниками.
"Речь идет, образно выражаясь, о "сумме действий" единомышленников, учете накапливающегося опыта оформления мер доверия политического и военного характера между государствами в различных частях континента в соответствии с их потребностями и имеющимися национальными потенциалами", - подчеркнула Захарова.
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