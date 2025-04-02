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ВС России уничтожили замаскированный танк ВСУ в Новоданиловке, заявил Рогов
ВС России уничтожили замаскированный танк ВСУ в Новоданиловке, заявил Рогов - РИА Новости, 02.04.2025
ВС России уничтожили замаскированный танк ВСУ в Новоданиловке, заявил Рогов
Операторы БПЛА российских войск уничтожили в Новоданиловке Запорожской области замаскированный и подготовленный к контратакующим боевым действиям танк ВСУ,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:19:00+03:00
2025-04-02T15:19:00+03:00
2025-04-02T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА российских войск уничтожили в Новоданиловке Запорожской области замаскированный и подготовленный к контратакующим боевым действиям танк ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши "дроноводы" в Новоданиловке на ореховском направлении запорожского фронта уничтожили вражескую технику. ВСУ лишились как минимум одного танка, причем техника была хорошо замаскирована и подготовлена для контрудара", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250401/vsu-2008765346.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили замаскированный танк ВСУ в Новоданиловке, заявил Рогов
Рогов: беспилотники ВС РФ уничтожили в Новоданиловке замаскированный танк ВСУ