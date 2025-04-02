https://ria.ru/20250402/bespilotniki-2008914060.html

ВС России уничтожили замаскированный танк ВСУ в Новоданиловке, заявил Рогов

ВС России уничтожили замаскированный танк ВСУ в Новоданиловке, заявил Рогов - РИА Новости, 02.04.2025

ВС России уничтожили замаскированный танк ВСУ в Новоданиловке, заявил Рогов

Операторы БПЛА российских войск уничтожили в Новоданиловке Запорожской области замаскированный и подготовленный к контратакующим боевым действиям танк ВСУ,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:19:00+03:00

2025-04-02T15:19:00+03:00

2025-04-02T15:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА российских войск уничтожили в Новоданиловке Запорожской области замаскированный и подготовленный к контратакующим боевым действиям танк ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши "дроноводы" в Новоданиловке на ореховском направлении запорожского фронта уничтожили вражескую технику. ВСУ лишились как минимум одного танка, причем техника была хорошо замаскирована и подготовлена для контрудара", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250401/vsu-2008765346.html

запорожская область

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2025

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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины