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ВС России уничтожили замаскированный танк ВСУ в Новоданиловке, заявил Рогов - РИА Новости, 02.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/bespilotniki-2008914060.html
ВС России уничтожили замаскированный танк ВСУ в Новоданиловке, заявил Рогов
ВС России уничтожили замаскированный танк ВСУ в Новоданиловке, заявил Рогов - РИА Новости, 02.04.2025
ВС России уничтожили замаскированный танк ВСУ в Новоданиловке, заявил Рогов
Операторы БПЛА российских войск уничтожили в Новоданиловке Запорожской области замаскированный и подготовленный к контратакующим боевым действиям танк ВСУ,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:19:00+03:00
2025-04-02T15:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА российских войск уничтожили в Новоданиловке Запорожской области замаскированный и подготовленный к контратакующим боевым действиям танк ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши "дроноводы" в Новоданиловке на ореховском направлении запорожского фронта уничтожили вражескую технику. ВСУ лишились как минимум одного танка, причем техника была хорошо замаскирована и подготовлена для контрудара", - сказал Рогов.
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили замаскированный танк ВСУ в Новоданиловке, заявил Рогов

Рогов: беспилотники ВС РФ уничтожили в Новоданиловке замаскированный танк ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА российских войск уничтожили в Новоданиловке Запорожской области замаскированный и подготовленный к контратакующим боевым действиям танк ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши "дроноводы" в Новоданиловке на ореховском направлении запорожского фронта уничтожили вражескую технику. ВСУ лишились как минимум одного танка, причем техника была хорошо замаскирована и подготовлена для контрудара", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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