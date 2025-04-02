https://ria.ru/20250402/berbok-2008872016.html

В Германии забили тревогу из-за реакции России на заявления Бербок

В Германии забили тревогу из-за реакции России на заявления Бербок - РИА Новости, 02.04.2025

В Германии забили тревогу из-за реакции России на заявления Бербок

Незападный мир и особенно Россия видит в поведении главы МИД ФРГ Анналены Бербок свидетельство беспомощности Германии, пишет Berliner Zeitung. В статье... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:25:00+03:00

2025-04-02T13:25:00+03:00

2025-04-02T13:25:00+03:00

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германия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Незападный мир и особенно Россия видит в поведении главы МИД ФРГ Анналены Бербок свидетельство беспомощности Германии, пишет Berliner Zeitung. В статье отмечается, что ее резкие антироссийские высказывания взывают лишь смех в других странах"В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых странах Глобального Юга поведение Бербок выглядит как беспомощная реакция страны, которая не хочет признавать свою сегодняшнюю слабость", — говорится в публикации. Издание отмечает, что во время визита главы немецкого МИД на Украину, она в очередной раз подтвердила "непоколебимую поддержку", не дав при этом никаких принципиально важных обещаний, которые могли бы изменить баланс сил в конфликте в пользу Киева. В итоге, глава МИД Германии остается статистом в конфликте, ход которого определяют другие люди, указывается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250402/zaharova-2008821627.html

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в мире, германия, анналена бербок, россия