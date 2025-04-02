В Германии забили тревогу из-за реакции России на заявления Бербок
BZ: незападные страны видят в поведении Бербок беспомощность Германии
© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Незападный мир и особенно Россия видит в поведении главы МИД ФРГ Анналены Бербок свидетельство беспомощности Германии, пишет Berliner Zeitung.
В статье отмечается, что ее резкие антироссийские высказывания взывают лишь смех в других странах
В статье отмечается, что ее резкие антироссийские высказывания взывают лишь смех в других странах
"В Москве, Пекине, Иерусалиме и даже в некоторых странах Глобального Юга поведение Бербок выглядит как беспомощная реакция страны, которая не хочет признавать свою сегодняшнюю слабость", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что во время визита главы немецкого МИД на Украину, она в очередной раз подтвердила "непоколебимую поддержку", не дав при этом никаких принципиально важных обещаний, которые могли бы изменить баланс сил в конфликте в пользу Киева.
В итоге, глава МИД Германии остается статистом в конфликте, ход которого определяют другие люди, указывается в статье.
Издание отмечает, что во время визита главы немецкого МИД на Украину, она в очередной раз подтвердила "непоколебимую поддержку", не дав при этом никаких принципиально важных обещаний, которые могли бы изменить баланс сил в конфликте в пользу Киева.
В итоге, глава МИД Германии остается статистом в конфликте, ход которого определяют другие люди, указывается в статье.
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