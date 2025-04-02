Сына Байдена лишили права заниматься юридической практикой в Вашингтоне
NYP: Хантера Байдена лишили права заниматься юридической практикой в Вашингтоне
© AP Photo / Julio CortezХантер Байден
© AP Photo / Julio Cortez
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Сын бывшего американского президента Хантер Байден согласится на лишение права заниматься юридической практикой на территории столицы США города Вашингтон на постоянной основе, сообщает газета New York Post со ссылкой на документ, поданный Байденом в апелляционный суд округа Колумбия.
"Хантер Байден будет на постоянной основе лишен возможности заниматься юридической практикой в столице страны после того, как он согласился на рекомендацию дисциплинарного агентства. Бывший первый сын и осужденный преступник подал во вторник заявление в апелляционный суд округа Колумбия, отметив свое "согласие на лишение права заниматься юридической практикой", - говорится в публикации.
Отмечается, что судебная инстанция должна будет принять рекомендацию дисциплинарного совета перед тем, как решение об отстранении от юридической практики на постоянной основе вступит в силу.
Хантер Байден окончил юридический факультет Йельского университета в 1996 году и был принят в коллегию адвокатов Вашингтона в 2007 году. Однако в июне 2024 года окружной суд столицы США Вашингтона временно отстранил его от юридической практики в связи с вердиктом присяжных в суде штата Делавэр, где отпрыска бывшего американского лидера Джо Байдена признали виновным в нарушениях при приобретении оружия и владении им.
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