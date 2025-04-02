https://ria.ru/20250402/bajden-2008932621.html
СМИ рассказали об "одержимости" Байдена до провальных дебатов с Трампом
СМИ рассказали об "одержимости" Байдена до провальных дебатов с Трампом - РИА Новости, 02.04.2025
СМИ рассказали об "одержимости" Байдена до провальных дебатов с Трампом
Экс-президент США Джо Байден в преддверии провальных дебатов с со своим оппонентам Дональдом Трампом, позже победившим на выборах, был одержим НАТО и тем, что... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден в преддверии провальных дебатов с со своим оппонентам Дональдом Трампом, позже победившим на выборах, был одержим НАТО и тем, что про него думают главы других государств, пишет газета Guardian со ссылкой на книгу, содержащую свидетельства экс-главы аппарата Белого дома Рона Клейна. В распоряжение издания попала "Непроторенная тропа: как Трамп одолел Байдена, (бывшего вице-президента США Камалу - ред.) Харрис и трудности в самой безумной кампании в истории" (Uncharted: How Trump Beat Biden, Harris, and the Odds in the Wildest Campaign in History), которая выйдет на следующей неделе. Ее автор - американский журналист Крис Уиппл. По словам Клейна, который в июне 2024 года помогал Байдену готовиться к дебатам, тот не знал про риторику Трампа, был одержим иностранными лидерами и указывал на то, что он, должно быть, "замечательный президент", раз они высоко оценивают его работу. Байдену, который на тот момент был лидером США, не было известно, что происходит в рамках его предвыборной кампании. Клейн отметил, что был поражен тем, насколько президент был оторван от темы американской политики. "Он был очень-очень сосредоточен на своих отношениях с лидерами НАТО... Он пришел в крайнее восхищение от идеи о том, что является главой НАТО", - приводит издание слова Клейна. Как отмечает газета, в ходе той же сессии подготовки к дебатам Байден удалился и задремал у бассейна. Байден вышел из президентской гонки после провальных дебатов в июне 2024 года со своим оппонентом от республиканцев Трампом. Байден на дебатах был рассеян, с трудом заканчивал фразы, терял нить повествования. В конце мероприятия спуститься по ступеням студии Байдену помогла его супруга Джилл. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
https://ria.ru/20250331/nyt-2008299304.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, нато
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО
СМИ рассказали об "одержимости" Байдена до провальных дебатов с Трампом
Guardian: Байден в преддверии дебатов с Трампом был одержим НАТО
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Экс-президент США Джо Байден в преддверии провальных дебатов с со своим оппонентам Дональдом Трампом, позже победившим на выборах, был одержим НАТО и тем, что про него думают главы других государств, пишет газета Guardian
со ссылкой на книгу, содержащую свидетельства экс-главы аппарата Белого дома Рона Клейна.
В распоряжение издания попала "Непроторенная тропа: как Трамп
одолел Байдена
, (бывшего вице-президента США
Камалу - ред.) Харрис и трудности в самой безумной кампании в истории" (Uncharted: How Trump Beat Biden, Harris, and the Odds in the Wildest Campaign in History), которая выйдет на следующей неделе. Ее автор - американский журналист Крис Уиппл.
По словам Клейна, который в июне 2024 года помогал Байдену готовиться к дебатам, тот не знал про риторику Трампа, был одержим иностранными лидерами и указывал на то, что он, должно быть, "замечательный президент", раз они высоко оценивают его работу. Байдену, который на тот момент был лидером США, не было известно, что происходит в рамках его предвыборной кампании. Клейн отметил, что был поражен тем, насколько президент был оторван от темы американской политики.
"Он был очень-очень сосредоточен на своих отношениях с лидерами НАТО
... Он пришел в крайнее восхищение от идеи о том, что является главой НАТО", - приводит издание слова Клейна.
Как отмечает газета, в ходе той же сессии подготовки к дебатам Байден удалился и задремал у бассейна.
Байден вышел из президентской гонки после провальных дебатов в июне 2024 года со своим оппонентом от республиканцев Трампом. Байден на дебатах был рассеян, с трудом заканчивал фразы, терял нить повествования. В конце мероприятия спуститься по ступеням студии Байдену помогла его супруга Джилл.
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.