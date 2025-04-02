"АвтоВАЗ" оценил запасы иномарок у дилеров в России
Глава АвтоВАЗа Соколов заявил о драматическом падении авторынка России в марте
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery
Автомобили в официальном дилерском центре Chery. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов назвал среди предпосылок снижения авторынка в РФ ужесточение требований кредиторов, а также оценил находящиеся в РФ запасы машин иностранных брендов на дилерских складах почти в полмиллиона единиц.
Как посчитали в компании, за I квартал текущего года продажи новых машин в РФ сократились на 24,8% год к году. В это же время продажи Lada за тот же период уменьшились на 16,8%, а рыночная доля автомобилей фирмы составила 28,7%. При этом, по ноябрьскому прогнозу, в этом году компания прогнозирует снижение рынка новых легковых автомобилей на 300-400 тысяч автомобилей - до 1,3-1,4 миллиона штук.
"Драматическое падение рынка в марте и итоги первого квартала подтверждают наш прошлогодний прогноз о существенном сокращении в 2025 году российского автомобильного рынка, на который оказывают негативное влияние высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заемщикам и общих условий выдачи кредитов со стороны ЦБ, а также почти полумиллионные стоки автомобилей иностранных брендов, завезенных в 2024 году, что приводит к беспрецедентному необоснованному демпингу", - приводит пресс-служба "АвтоВАЗа" слова Соколова.
Соколов также подчеркнул, что "АвтоВАЗ" в нынешних реалиях демонстрирует более оптимистичные темы продаж благодаря конкурентной ценовой политике, доступности сервисных услуг и предложениям корпоративного "Авто Финанс Банка".