https://ria.ru/20250402/avtoprom-2008785548.html

Китайский автопром теснит конкурентов, сообщает "Росконгресс"

Китайский автопром теснит конкурентов, сообщает "Росконгресс" - РИА Новости, 02.04.2025

Китайский автопром теснит конкурентов, сообщает "Росконгресс"

Китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов в своей стране и продолжают успешную экспансию на глобальном рынке, говорится в докладе... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T01:30:00+03:00

2025-04-02T01:30:00+03:00

2025-04-02T01:30:00+03:00

авто

китай

юго-восточная азия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Китайские автопроизводители вытесняют зарубежных конкурентов в своей стране и продолжают успешную экспансию на глобальном рынке, говорится в докладе "Росконгресса" "Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны", с которым ознакомилось РИА Новости. "Доля китайских брендов на внутреннем рынке достигла рекордных 63% по сравнению с 36% в 2020 году, что свидетельствует об усилении конкурентных позиций местных производителей. Параллельно наблюдается значительное снижение конкурентоспособности американских и европейских автопроизводителей на китайском рынке", - говорится в докладе. Так, General Motors (GM), для которой китайский рынок исторически являлся одним из ключевых, зафиксировала убыток в размере 347 миллионов долларов за первые девять месяцев 2024 года. Доля компании снизилась до 6,8% по сравнению с 8,6% годом ранее и почти 14% в 2018 году. Ситуация с европейскими производителями не менее драматична. "Существенное падение продаж Porsche в Китае на 28%, до 56 887 автомобилей в 2024 году, на фоне общего роста рынка свидетельствует о серьезных проблемах в позиционировании европейских премиальных брендов на крупнейшем автомобильном рынке мира", - отмечают эксперты. Негативная динамика в прошлом году затронула не только Porsche или Audi, но и массовый бренд Volkswagen, чьи продажи в Китае, по данным авторов, сократились на 8,3%. "Экспортная составляющая китайского автопрома также демонстрирует значительный рост - поставки китайских легковых автомобилей на внешние рынки увеличились почти на 20% и достигли 5 миллионов единиц. Особенно интенсивно развивается экспорт в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, что частично является следствием протекционистских мер, принятых в США и Европе", – говорится в документе.

https://ria.ru/20250305/roskongress-2003090397.html

https://ria.ru/20250217/avtomobili-1999744348.html

китай

юго-восточная азия

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, китай, юго-восточная азия, латинская америка, volkswagen group, в мире